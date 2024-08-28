عائشة المهيري: الاحتفال بـ «يوم المرأة الإماراتية» خير حافز على تحقيق الإنجازات

تنطلق، اليوم، فعاليات النسخة الـ17 من دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، التي تقام منافساتها خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري إلى الثامن من سبتمبر المقبل، بمشاركة 4400 رياضي ورياضية، يمثلون 168 وفداً بارالمبياً، يتنافسون في 22 رياضة.

وتشارك الإمارات في هذه النسخة بـ14 لاعباً ولاعبة في خمس رياضات، هي: الرماية وألعاب القوى ورفع الأثقال والجودو والدرّاجات، ويرفع علم الدولة في طابور عرض الوفود المشاركة، الثنائي أحمد البدواوي، لاعب منتخب الدرّاجات، ومريم الزيودي، لاعبة منتخب ألعاب القوى.

ويتزامن افتتاح دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» اليوم مع احتفالات الإمارات بـ«يوم المرأة الإماراتية»، وتبلغ المشاركة النسائية في بعثة الإمارات (6 لاعبات) بنسبة 43% من إجمالي عدد المشاركين (14 لاعباً ولاعبة).

وتضم قائمة لاعبات الإمارات في «باريس 2024»، كلاً من عائشة المهيري، وعائشة الشامسي (الرماية)، ونورة الكتبي ومريم الزيودي وذكره الكعبي (ألعاب القوى)، ومريم الظنحاني (الجودو).

وتُعدُّ عائشة المهيري نموذجاً يُحتذى للمرأة الرياضية الإماراتية، باعتبارها بطلة في الرماية، وحققت العديد من الإنجازات عبر مسيرتها، وحققت الأرقام التأهيلية إلى دورتي الألعاب البارالمبيتين «طوكيو 2020» و«باريس 2024»، ولها مشاركات مميّزة في بطولات العالم للرماية في نيودلهي وليما والعين، والألعاب الآسيوية بهانجتشو، بجانب كونها أماً لخمسة أبناء متفوقين، (أربع بنات وولد).

وعبّرت المهيري، عن فخرها بكونها بنت الإمارات التي تلقى كل الدعم والاهتمام من الدولة والقيادة الرشيدة، الأمر الذي أهلها لنيل مكانتها في المجتمع كلاعبة رياضية، وربة أسرة وأم، حيث لم تحل ممارستها للرياضة وتحقيق الإنجازات المحلية والخارجية دون الاهتمام بواجبها كأم ورعاية أبنائها ومستقبلهم الدراسي.

وقالت: «أشعر بالفخر لاحتفالي بـ(يوم المرأة الإماراتية) تزامناً مع استعدادي لخوض منافسات دورة الألعاب البارالمبية (باريس 2024) وسط دعم واهتمام ورعاية كبيرة من قبل القيادة الرشيدة، وهذا الاحتفال خير حافز على تحقيق الإنجازات، ويدل على قيمة ومكانة المرأة الإماراتية، وقدرتها على مواجهة أي تحدٍ».

وقالت: «الأمومة لا يمكن أن تكون عائقاً أمام المرأة العاملة أو الرياضية، بل هي حافز لها على مضاعفة جهدها، وفرض شخصيتها على مجريات حياتها وتنظيمها بالشكل الصحيح».