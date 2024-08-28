«دبي البحري» يستضيف المسابقة الإقليمية لشراع أصحاب الهمم

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن تنظيم المسابقة الإقليمية الأولى للشراع الحديث لأصحاب الهمم، التي تقام للمرة الأولى في المنطقة والشرق الأوسط خلال الفترة من الثاني إلى السادس من أكتوبر المقبل.

ويستضيف نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الحدث بدعم من مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي والأولمبياد الخاص الدولي، تحت إشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، بمشاركة ستة منتخبات من سلطنة عُمان والكويت والمغرب والبحرين وسورية، إضافة إلى منتخب الأولمبياد الخاص الإماراتي.

وذكر بيان صحافي من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن المسابقة الإقليمية المرتقبة تهدف لدعم الفعاليات الرياضية المتعلقة بذوي التحديات الذهنية والنمائية، وتشجيع رياضة الشراع الحديث في مجتمعات الأولمبياد الخاص، تماشياً مع توجه القيادة الرشيدة، وأهداف السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.

وقال عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد الفلاحي، إن استضافة المسابقة الإقليمية الأولى للشراع الحديث للأولمبياد الخاص تؤكد سعي النادي الحثيث لإبراز القدرات التنظيمية والفنية القائمة، وإتاحة الفرص لأصحاب الهمم لإظهار قدراتهم، خصوصاً بعد ظهورهم اللافت في المشاركات الخارجية، وكذلك مشاركتهم الناجحة ضمن السلسلة الوطنية للشراع الحديث (بطل الإمارات).

من جهته، أكد رئيس قطاع الألعاب والمسابقات بالرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص، الدكتور شريف الفولي، على أهمية إقامة هذا الحدث الإقليمي، بعد انضمام رياضة الشراع إلى أجندة رياضات الألعاب العالمية، بعد أن كانت رياضة استعراضية، وبدأ الإعداد لنشرها في مختلف برامج الأولمبياد الخاص، خصوصاً أن جميع برامج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطل على بحار ومحيطات، وأنها من الرياضات التي تندرج تحت الرياضات الموحدة، أي يمكن مشاركة لاعبي الأولمبياد الخاص فيها مع أقرانهم في فريق واحد، ما يحقق فلسفة الدمج وقبول الآخر، وهي من أهم ركائز الألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص الدولي، كما أن رياضة الشراع كانت من ضمن الرياضات التي شهدتها الألعاب العالمية أبوظبي 2019، وحققت الكثير من النجاحات، كما كانت من الرياضات التي ضمتها الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023.