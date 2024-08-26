منتخب شباب الجوجيتسو يُحلّق في صدارة كأس العالم

اختتم المنتخب الوطني للجوجيتسو للشباب، برعاية شركة مبادلة للاستثمار، مساء أول من أمس، مشاركته في بطولة كأس العالم للجوجيتسو في مدينة زادار بجمهورية كرواتيا.

وتمكّن أبطال الإمارات من حصد 18 ميدالية ملونة (خمس ذهبيات وست فضيات وسبع ميداليات برونزية)، في البطولة التي أقيمت في نسختها الثانية ونظمها الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بمشاركة أكثر من 350 لاعباً ولاعبة من 24 دولة.

ونجح خلفان القبيسي، وسيف العامري، وعبيد الكتبي، وأحمد أنديز، وسعيد النعيمي، في حصد الذهب، بينما كانت الفضيات من نصيب: أحمد الكتبي، وحمدان النجار، وحمدان الظاهري، ويوسف الخوري، وسالم الحمود، وسالم القبيسي. وحقق الميداليات البرونزية: سعود البلوشي، ومايد الحوسني، ومنصور الكعبي، وزايد الحمادي، وهزاع الكعبي، وعبدالله أنديز، وعبدالله الدرمكي.

وقال الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، فهد الشامسي: «كتب أبطالنا سطراً جديداً من النجاح والتميز في سجل الإمارات الحافل بالإنجازات، وقدموا مستويات مشرّفة قادت إلى صدارة البطولة».

من جانبه، قال البطل عبيد الكتبي المتوج بذهبية وزن تحت 52 كيلوغراماً: «فخور بهذا الإنجاز وبحصد ميدالية ذهبية في بطولة عالمية، ورفع علم الإمارات أمام العالم. ويترجم هذا الإنجاز ساعات التدريب الطويلة والجهد الكبير من المدربين، وأهدي هذا الفوز إلى قيادتنا الرشيدة وإلى مدرّبي وزملائي وجميع الإماراتيين، وأتطلع إلى تحقيق مزيد من الميداليات في البطولات المقبلة».