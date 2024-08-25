الوصل والنصر يسجلان 5 أرقام تاريخية في انطلاقة الدوري

شهدت مباراتا النصر مع العروبة، والوصل مع كلباء، اللتان أقيمتا أول من أمس في انطلاقة النسخة 17 من بطولة دوري أدنوك للمحترفين تسجيل خمسة أرقام تاريخية.

ونجح النصر في تحقيق الفوز على العروبة في عقر داره بنتيجة 5-1، بينما تعادل حامل اللقب وبطل الثنائية فريق الوصل مع اتحاد كلباء 2-2، ليفقد أول نقطتين في مشوار الحفاظ على لقب الدوري.

وسجل النصر رقمين جديدين في مباراته أمام العروبة، حيث يعتبر هذا الفوز هو أول انتصار للعميد في الجولة الافتتاحية منذ موسم 2016-2017 أي منذ سبعة مواسم، وكان على حساب الظفرة بنتيجة 4-2، وخلاف ذلك لم ينجح النصر في تحقيق أي فوز بالجولات الافتتاحية في المواسم الماضية وكان دائماً يسجل انطلاقة سيئة بالبطولة.

ثاني الأرقام للنصر في المباراة الافتتاحية هو تحقيق الانتصار الأكبر حيث يعتبر الفوز بنتيجة 5-1 هو أكبر فوز للنصر في الجولة الافتتاحية طوال تاريخ مشاركته في مسابقة الدوري.

وكان الرقم التاريخي الثالث في مباراة النصر والعروبة خاصاً باللاعب المغربي عادل تاعرابت، الذي سجل أول أهداف النسخة 17 من بطولة الدوري، وهو الهدف رقم 8415 في تاريخ دوري المحترفين.

أما مباراة اتحاد كلباء والوصل فشهدت رقمين تاريخين للاعب الوصل فابيو ليما، حيث يعتبر الهدف الأول هو الهدف الخامس لليما في الجولات الافتتاحية مع الوصل في الدوري، وبات اللاعب الهداف التاريخي للوصل في المباريات الافتتاحية بدوري المحترفين.

كما أن الهدف الثاني للوصل الذي سجله ليما أيضاً من ركلة حرة مباشرة يعتبر الهدف الرابع لليما من «الركلات الحرة» في الدوري، والأول منذ 685 يوماً.