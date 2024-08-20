الفرنسي رافيتو يفوز بأول ألقابه في «السباق إلى دبي»

فاز الفرنسي دافيد رافيتو بأول ألقابه في جولة «دي بي ورلد» للغولف، التي تُقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، وذلك بعد تتويجه بلقب بطولة «دي آند دي» التشيك المفتوحة، التي اختتمت منافساتها أول من أمس.

وتُعد هذه البطولة رقم 49 التي يشارك فيها رافيتو في جولة «دي بي ورلد»، وتطوف العالم برؤية إماراتية رائدة لنشر وتطوير رياضة الغولف، حيث سيُقام ختام الموسم في أبوظبي ودبي على التوالي في شهر نوفمبر المقبل.

وأنهى رافيتو منافسات البطولة برصيد 23 ضربة تحت المعدل، ليحصد اللقب لأول مرة، ويستفيد من التقدم 73 خطوة دفعة واحدة ليصبح بالمركز الـ30 في الترتيب العالمي الصادر أمس لـ«السباق إلى دبي» من رولكس، بإجمالي رصيد يبلغ 802 نقطة.