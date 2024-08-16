نتائج قرعة دوري أبطال آسيا وموقف شباب الأهلي والشارقة

أسفرت قرعة دوري الـ32 من بطولة دوري أبطال آسيا "2" في الموسم الجديد 2024-2025، والتي أقيمت الجمعة، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، عن مواجهات قوية لممثلي الإمارات والأندية العربية، حيث وقع فريق شباب الأهلي مع الحسين بطل دوري المحترفين الأردني وناساف الأوزبكي والكويت الكويتي، بينما وقع فريق الشارقة الإماراتي مع ساباهان الإيراني والاستقلال والوحدات الأردني.

وجاءت قرعة دوري أبطال آسيا 2 لمنطقة الغرب: المجموعة الأولى: الوكرة (قطر)، تراكتور (إيران)، موهون باغان سوبر جاينت (الهند)، رافشان (طاجيكستان). المجموعة الثانية: التعاون (السعودية)، القوة الجوية (العراق)، الخالدية (البحرين)، التين اسير (طاجيكستان) المجموعة الثالثة: سيباهان (إيران)، الشارقة (الإمارات)، الاستقلال (طاجيكستان)، الوحدات (الأردن) المجموعة الرابعة: شباب الأهلي (الإمارات)، ناساف (أوزبكستان)، الحسين (الأردن)، الكويت (الكويت) ويعتمد نظام البطولة الجديدة على تواجد 32 ناديا، وزعت على 8 مجموعات (4 مجموعات في منطقة غرب القارة و4 مجموعات في الشرق)، وتتكون كل مجموعة من 4 أندية.

وستقام منافسات دور المجموعات بنظام الدوري من مرحلتين، في الفترة من 17 سبتمبر ولغاية 5 ديسمبر.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، الذي تقام منافساته في شهر فبراير 2025.

وسيتبع ذلك ربع النهائي في شهر مارس 2025 وقبل النهائي في أبريل 2025، قبل أن تختتم البطولة بإقامة النهائي من مباراة واحدة يوم 17 مايو 2025.