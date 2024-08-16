4 أندية إماراتية تترقب قرعة «النخبة» و«أبطال آسيا» اليوم

تُسحب في الواحدة من ظهر اليوم (بتوقيت الإمارات) في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعتا النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، وذلك بمشاركة ممثلي الأندية الإماراتية العين والوصل وشباب الأهلي والشارقة، التي تحمل مسؤولية كبيرة في المسابقتين الجديدتين لإبراز تطور الكرة الإماراتية على المستوى القاري.

ويشارك في بطولة النخبة 24 فريقاً، مقسمة إلى 12 فريقاً من الشرق، ومثلها في الغرب، وسيخوض كل فريق أربع مباريات على أرضه وأربعاً خارج أرضه، ثم تتأهل 8 فرق إلى دور الـ16 الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، ومنه إلى دور ربع النهائي.

وبداية من دور ربع النهائي ستقام المباريات بنظام البطولة المجمعة، في دولة واحدة، وكان قد جرى اختيار المملكة العربية السعودية، لتكون المستضيف في أول نسختين من البطولة الحديثة.

وجرى وضع فريق العين في التصنيف الأول بصفته حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا، إلى جوار كل من الهلال السعودي والسد القطري وبرسبوليس الإيراني وباختاكور الأوزبكي والشرطة العراقي، بينما سيكون الوصل بطل دوري أدنوك للمحترفين في التصنيف الثاني مع كل من الريان والغرافة القطريين، والنصر والأهلي السعوديين، والاستقلال الإيراني.

وفي المقابل، تضم مسابقة دوري أبطال آسيا 2 عدداً أكبر من الفرق المشاركة، مقارنة بأي من البطولات الأخرى في القارة الآسيوية، إذ تشتمل على ثماني مجموعات، أربع في منطقة الغرب، ومثلها في منطقة الشرق، وتتضمن كل مجموعة أربعة أندية خلال دور المجموعات، وسيجري تطبيق مبدأ عدم اللعب أمام فريق من الدولة نفسها، كما سيتم استخدام برنامج قرعة خاص لمنع حدوث أي تعارض أو مواقف معقدة.

وتلعب منافسات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي الذهاب والإياب خلال الفترة من 17 سبتمبر لغاية 5 ديسمبر، يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي يقام من مباراتي الذهاب والإياب، علماً بأنه ستجرى قرعة أخرى لتحديد مواجهات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، فيما ستكون المباراة النهائية من لقاء واحد فقط.

ويمثل الإمارات في هذه البطولة فريقا شباب الأهلي الذي كان قد هبط من ملحق بطولة النخبة بعد خسارته بهدف نظيف أمام الغرافة القطري، إلى جوار فريق الشارقة، وكان الآسيوي قد وضع شباب الأهلي في التصنيف الأول، بينما سيكون الشارقة في التصنيف الثاني.

■ الأندية المشاركة من غرب آسيا في بطولة النخبة

• المستوى الأول: العين (الإمارات)، الهلال (السعودية)، السد (قطر)، برسبوليس (إيران)، باختاكور (أوزبكستان)، الشرطة (العراق).

• الثاني: الوصل (الإمارات)، النصر (السعودية)، الريان (قطر)، الاستقلال (إيران)، الأهلي (السعودية)، الغرافة (قطر).

■ الأندية المشاركة من غرب آسيا في دوري الأبطال 2

• المستوى الأول: شباب الأهلي (الإمارات)، سيباهان (إيران)، التعاون (السعودية)، الوكرة (قطر).

• الثاني: الشارقة (الإمارات)، تراكتور (إيران)، ناساف (أوزبكستان)، القوة الجوية (العراق).

• الثالث: الحسين (الأردن)، الاستقلال (طاجيكستان)، موهون باغان سوبر جاينت (الهند)، الخالدية (البحرين).

• الرابع: الوحدات (الأردن)، رافشان (طاجيكستان)، ألتين أسير (تركمانستان)، الكويت (الكويت).