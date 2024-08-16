فوز الصويعي والرشيدي بمنصبين دوليين في «ألعاب القوى البارالمبية»

أعلنت اللجنة البارالمبية الوطنية، أمس، فوز طارق الصويعي، المستشار الفني للجنة، برئاسة اللجنة الرياضية للاتحاد الدولي لألعاب القوى البارالمبية، ولاعبة المنتخب سهام الرشيدي، بعضوية لجنة اللاعبين.

جاء ذلك خلال الانتخابات التي أقيمت في ألمانيا عن بعد، بإشراف اللجنة البارالمبية الدولية، وتم الإعلان عن الفائزين بعد فرز نتائج التصويت.

وخاض الصويعي جولة انتخابية قوية مع 9 مرشحين من مختلف أنحاء العالم، بمشاركة أكثر من 160 دولة في التصويت على هذا المنصب. وحصلت الرشيدي على أغلبية الأصوات الخاصة بالمقعد الممثل لقارة آسيا بالاتحاد الدولي.