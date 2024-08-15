إطلاق كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لكرة السلة للسيدات

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية " أم الإمارات"، أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن إطلاق النسخة الافتتاحية من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لكرة السلة للسيدات ، التي ستقام منافساتها في أبوظبي خلال الفترة من ٢٢ – ٢٦ أغسطس الجاري، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الأكاديمية بحضور طلال الهاشمي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية وحمدان الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة السلة وفاطمة العامري ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية وعدد من كبار الشخصيات.

وتشارك ٤ فرق في هذه الحدث المرتقب الذي يقام بالتزامن مع الاحتفالات بيوم المرأة الإماراتية من الإمارات سينافس فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ويمثل دولة الكويت فريق "القرين"، ومن سلطنة عمان نادي "صلالة" ومن قطر نادي "الغرافة".

من جهته قال طلال الهاشمي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: " إن الاهتمام الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد ال نهيان رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، للمرأة الإماراتية في جميع الرياضات، ندشّن اليوم النسخة الأولى من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لكرة السلة للسيدات في العاصمة أبوظبي التي لطالما كانت نقطة جذب لأهم وأبرز المحافل والبطولات الدولية بأعلى المستويات وأثبتت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية قدرتها على استضافة مثل هذه المنافسات الرياضية والفعاليات المهمة في إمارة أبوظبي، ونتمنى كل التوفيق لجميع الفرق.

وتابع : " يعد كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لكرة السلة للسيدات ، إضافة مميزة إلى جدول فريق الأكاديمية وبرنامجه التحضيري للموسم الجديد وكما ترون أن نتائج هذا الاهتمام والرعاية بدأ بالظهور على مستوى لاعبات الفريق خاصة بعد فوزه ببطولة الدوري العام في الموسم الماضي، ولا شك أن هذا التجمع الخليجي سيمنح الفرق المشاركة الفرصة للاحتكاك وتبادل الخبرات وتطوير الرياضة النسائية بشكل عام محلياً وخليجياً".

وعن الأمور التنظيمية والفنية وضحت فاطمة العامري، ممثل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية قائلة:" فخورون بالإعلان عن كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لكرة السلة للسيدات والتي ستقام في مقر الأكاديمية وستكون هذه هي البطولة الخليجية الأولى التي يتم تنظيمها في المقر الجديد وكما تعلمون أننا قمنا بإفتتاح هذا الصرح الرياضي الكبير بأعلى معايير الأمن والسلامة والخصوصية لجميع السيدات والمرأة الرياضية بشكل خاص، ونرحب بجميع الأشقاء من دول الخليج في الإمارات بلدهم الثاني، أما بالنسبة لفريق الأكاديمية فهو جاهز للمشاركة والمنافسة في هذه البطولة وذلك بالتنسيق مع اتحاد الإمارات لكرة السلة بهدف تهيئة اللاعبات المواطنات للانضمام إلى المنتخب الوطني وهذا الأمر يعد من أهم وأبرز أهدافنا التي تتمثل بدعم المنتخبات الوطنية للاستحقاقات القادمة".

من جانبه قال حمدان الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة السلة: " يسعدنا أن نكون جزءًا من تدشين النسخة الأولى لـكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لكرة السلة للسيدات ونتمنى أن تحقق البطولة النجاح المرجو لجميع الفرق واللاعبات المشاركات، كما أننا في اتحاد الإمارات لكرة السلة، ملتزمون بتقديم كل الدعم لأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية وجميع المؤسسات الرياضية الأخرى لتنظيم بطولات كرة السلة وسنواصل العمل بشكل قريب ووثيق مع الأكاديمية لضمان نجاح هذه البطولة وإبرازها بأفضل صورة ممكنة.