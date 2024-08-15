دراج فريق الإمارات يُحرز لقب المرحلة الثانية لـ «طواف بولندا»

توج دراج فريق الإمارات تيم ويلينز، بلقب المرحلة الثانية لسباق الزمن من طواف بولندا.

وسجل البلجيكي ويلينز خلال منافسات السباق التي أقيمت أمس زمناً قدره 23 دقيقة و59 ثانية على المسار الممتد لمسافة 15.4 كم، والذي تضمن صعوداً تدريجياً من ميسلاكوفيس إلى خط النهاية في كارباتش.

كما حقق دراجو فريق الإمارات نتائج مميزة، إذ احتل ثلاثة من دراجيه مراكز متقدمة بجانب المتصدر، حيث جاء فيليكس غروتشارتنر رابعاً، ودييغو أوليسي سادساً، وجان كريستين تاسعاً.

واحتل دييغو أوليسي المركز الثالث في التصنيف العام خلف المتصدر جوناس فينغيغارد دراج فريق «فيسما لاب» بفارق 25 ثانية، وذلك قبل المرحلة الجبلية التي تنطلق اليوم من فالبريش إلى دوزنيكي - زدروج لمسافة 156.5 كم.

وأعرب تيم ويلينز عن سعادته بما حقق من إنجاز بالحصول على لقب المرحلة، وقال «لم أتوقع العودة بالانتصار، المنافسة كانت صعبة للغاية، لقد نافست بأقصى قدراتي لـ24 دقيقة، الأمر الذي زاد حماستي والمنافسة بقوة، طموحي كبير وكل زملائي من أجل تصدر التصنيف العام».