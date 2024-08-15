«كأس صندوق الفرجان الصيفية» تنطلق اليوم
تنطلق، اليوم، بطولة كأس صندوق الفرجان الصيفية لكرة القدم التي تنظمها أكاديمية هاتريك لكرة القدم، وتستضيفها مدرسة أسماء بنت النعمان في منطقة الطوار 3 بدبي، من 15 إلى 29 أغسطس الجاري.
وتستهدف البطولة التي تسعى إلى تعزيز مهارات المشاركين ولياقاتهم البدنية، وترسخ الروح الرياضية، الأطفال من الفئات العمرية من 5 سنوات إلى 14 عاماً، ويشارك فيها 280 لاعباً بإجمالي 24 فريقاً.
وتتضمن بطولة كأس صندوق الفرجان الصيفية لكرة القدم ثلاث بطولات للبراعم والأشبال والناشئين.
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