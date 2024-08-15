نادي الحمرا يستضيف التحدي الآسيوي الأوروبي للغولف

يحتضن نادي الحمرا للغولف في رأس الخيمة خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير المقبل، منافسات بطولة كأس بونالاك بنسختها الـ12، وبطولة كأس باتسي هانكينز بنسختها الرابعة، التي يشرف عليها وينظمها الاتحاد الآسيوي للغولف، بمشاركة أفضل لاعبي الغولف الهواة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا.

وتُقام هذه البطولة كل عامين، وتتنافس فيها الفرق الممثلة لاتحاد الغولف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ضد نظيراتها من جمعية الغولف الأوروبية.

من جانبه، أكد نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف عضو مجلس الاتحاد الآسيوي، اللواء طيار.م. عبدالله السيد الهاشمي، الجهوزية التامة لهذا الحدث، لتتواصل النجاحات التي ترافق جميع الأحداث والبطولات التي تقام على أرض الدولة.