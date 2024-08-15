الشحات: القيمة المالية لانتقالي من العين إلى الأهلي سببت لي ضغطاً كبيراً

اعترف لاعب فريق العين السابق، الدولي المصري حسين الشحات، بأن القيمة المالية التي انتقل بموجبها إلى صفوف الأهلي المصري قبل خمسة أعوام سببت له ضغطاً كبيراً، وأنه احتاج إلى كثير من العمل والوقت لتخطي تلك الصعوبات وإثبات نفسه قبل أن يضع بصمته مع الأهلي المصري، كاشفاً أن لديه حالياً عروضاً من أندية في دوري أدنوك للمحترفين الإماراتي، وكذلك من دوري روشن السعودي.

وقال الشحات في مقابلة عبر برنامج «الكورة مع فايق» على «MBC مصر»: «الأهلي تعاقد معي بمبلغ خمسة ملايين دولار قادماً من العين، وقد جلست مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وأبلغني بأن الرقم المدفوع سيشكل ضغطاً كبيراً عليّ، لكن يجب أن أزيله من ذهني وحساباتي».

وواصل الدولي المصري: «هذا الأمر كان كفيلاً بإنهاء مسيرتي مبكراً، وكان يتردد كثيراً في الوسط الرياضي المصري أن المبلغ المدفوع كبير جداً، ولكي أخرج من الضغوط التي أمر بها أصبحت أتجاهل سماع تلك الكلمات، حتى لو ترددت أمامي، وقلت لنفسي: (أنا أستحق هذا الرقم)».

وأضاف: «كنت قد حققت مع العين الدوري والكأس وحصلت على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي ووصلت إلى نهائي كأس العالم للأندية، وحققت أرقاماً كبيرة مع العين، وكنت أتحدث مع نفسي كثيراً وأقول: (أستحق أكتر من هذا)».

وقال: «قبل أن أجدد عقدي أخيراً كانت لديّ عروض كثيرة جداً من خارج مصر، بمبالغ كبيرة جداً، كان أقلها أن أحصل على 1.5 مليون دولار في الموسم الواحد، لكن كنت أنتظر ماذا سيفعل الأهلي».

وأضاف: «حالياً لدي عروض من السعودية والإمارات ولا أتحدث كثيراً وأترك الموضوع لوكيلي ومجلس إدارة النادي، وهناك عروض موجودة حالياً في الأهلي، وليست لدي مشكلة في الرحيل للعب والعودة مرة أخرى للأهلي للاعتزال في النادي، ويتبقى من عقدي عامان وأتمنى إنهاء مسيرتي في الأهلي».

وواصل: «كنت أحصل على راتب من الفئة الثانية والثالثة عندما انضممت إلى الأهلي، والحمدلله أنا الآن من الفئة الأولى».

• الأهلي تعاقد مع حسين الشحات قبل خمسة أعوام بمبلغ 5 ملايين دولار قادماً من العين.