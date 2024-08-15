بينتو يتابع حالة اللاعبين.. ويستعين بـ «الفيديو» لدراسة منتخبي قطر وإيران

علمت «الإمارات اليوم» أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو ينسق حالياً مع المدربين والأجهزة الفنية والإدارية للأندية المحلية، للوقوف على الحالة البدنية والفنية للاعبين، وفقاً لتقارير فنية محددة بهذا الخصوص، وذلك للتأكد من عدم وجود إصابات في أوساط اللاعبين، تمهيداً لاختيار القائمة الجديدة للمنتخب التي ينتظر أن يتم الإعلان عنها قبل نهاية الشهر الجاري، إلى جانب أن المدرب بينتو يعكف كذلك على العمل على وضع الخطط الفنية التي من شأنها تحضير المنتخب بصورة مثالية لخوض الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، مع قرب موعد التجمع المرتقب لـ«الأبيض» نهاية الشهر الجاري في أبوظبي، تمهيداً لمواجهتي قطر وإيران يومي الخامس والـ10 من الشهر المقبل، ضمن الجولتين الأولى والثانية لحساب المجموعة الأولى التي تضم أيضاً، منتخبات أوزبكستان وقيرغيزستان وكوريا الشمالية.

ويسعى بينتو - بمعاونة الجهاز الفني المساعد والجهاز الإداري بقيادة ياسر سالم - إلى الحصول على معلومات أكثر عن المنتخبات التي سيواجهها، خصوصاً منتخبي قطر وإيران، سواء من خلال مشاهدة بعض المباريات التي خاضها كل منهما أخيراً، وذلك عبر أشرطة الفيديو، أو من خلال الرصد والمتابعة المباشرة لتحضيرات المنتخبين، ومعرفة نقاط القوة والضعف في صفوف كل منهما.

وستقام مباراة المنتخب المرتقبة أمام قطر في الدوحة، فيما سيواجه «الأبيض» نظيره الإيراني في الجولة الثانية على استاد هزاع بن زايد في العين.