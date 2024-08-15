141 لاعباً يمثلون الإمارات في الألعاب المدرسية العالمية بالبحرين

تشارك الإمارات بوفد رياضي وإداري كبير في دورة الألعاب المدرسية العالمية، التي تستضيفها مملكة البحرين الشقيقة في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر المقبل.

ويتألف وفد الدولة من 203 أعضاء، من بينهم 141 لاعباً ولاعبة، و53 إدارياً، و9 من الأطقم التحكيمية في رياضات مختلفة.

يترأس البعثة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة الأمين العام لاتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي.

وينافس ممثلو الدولة في 14 رياضة، هي: القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، والريشة الطائرة لأصحاب الهمم، والملاكمة، والشطرنج، والمبارزة، والجودو، والكاراتيه، والبادل، والألعاب البارالمبية، والسباحة، والتايكواندو، والمصارعة.