«طيران الإمارات» تمدد شراكتها مع بنفيكا البرتغالي حتى 2029

أعلنت «طيران الإمارات» تجديد شراكتها مع نادي بنفيكا البرتغالي لمدة خمسة مواسم إضافية، لتمتد بذلك علاقة التعاون الوثيقة بينهما حتى عام 2029.

وبدأت الشراكة بين «طيران الإمارات» ونادي بنفيكا منذ عام 2014، وبعد عام واحد عززت الناقلة شراكتها مع النادي من خلال عرض شعار «طيران الإمارات» بشكل بارز على مقدمة القمصان الحمراء للاعبي العملاق البرتغالي. ويجسّد العقد الجديد، الذي يعد الأطول والأهم من نوعه في تاريخ بنفيكا، الالتزام المشترك لكل من الناقلة والنادي للارتقاء بشراكتهما إلى آفاق جديدة، حيث ستحمل قمصان لاعبي بنفيكا شعار الناقلة «Fly Better».

وقال النائب التنفيذي للرئيس، للتسويق والعلامة التجارية والاتصالات المشتركة في طيران الإمارات، بطرس بطرس: «يؤكد العقد الجديد التزام (طيران الإمارات) بدعم رياضة كرة القدم وجمهورها في مختلف أنحاء العالم، حيث يسهم تمديد شراكتنا مع نادي بنفيكا في ترسيخ ارتباطنا بأحد أنجح الأندية في تاريخ كرة القدم الأوروبية، وتعزيز تجربة مشجعي النادي في البرتغال وحول العالم».

ويعد نادي بنفيكا، الذي اشتهر بإنجازاته القياسية وقاعدته الجماهيرية التي تضم أكثر من 50 مليون مشجع، قوة مهيمنة في كرة القدم البرتغالية، حيث تشمل إنجازاته الفوز بـ86 بطولة، من بينها لقبان أوروبيان، حيث يعد النادي مشاركاً دائماً في بطولة دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2025.

وقال رئيس نادي بنفيكا، روي كوستا: «نحن سعداء بتمديد شراكتنا مع طيران الإمارات، العلامة التجارية التي تجسّد التميز والطموح، إذ يؤكد هذا التجديد نجاح تعاوننا على مدى السنوات الماضية، ورؤيتنا المشتركة للمستقبل، وسنواصل معاً تحقيق نجاحات أكبر».

يذكر أن محفظة الرعاية الشاملة لطيران الإمارات في قطاع الرياضة، تتضمن شراكات مع نخبة من أبرز أندية كرة القدم الأوروبية مثل أرسنال وإيه سي ميلان وريال مدريد، إضافة إلى أندية وبطولات رفيعة.