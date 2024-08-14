5 لاعبين مؤهلون للظهور الأول مع المنتخب في تصفيات مونديال 2026

يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لخوض تجمع داخلي في أبوظبي نهاية الشهر الجاري، تحضيراً لمباراتيه المرتقبتين أمام قطر وإيران يومي الخامس والعاشر من الشهر المقبل توالياً، ضمن الجولتين الأولى والثانية من الدور الحاسم للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، فيما بات خمسة لاعبين مميزين مؤهلين للظهور مع المنتخب للمرة الأولى خلال الاستحقاق المرتقب، وبات بإمكان مدرب المنتخب البرتغالي باولو بينتو الاستعانة بهم والاستفادة من قدراتهم الفنية، وذلك بعدما ظهروا مع فرقهم في الموسم المنصرم بمستوى فني متطور.

واللاعبون الخمسة هم: مدافع العين كوامي أوتون (23 عاماً)، ولاعب الشارقة لوان بيريرا (24 عاماً) الذي يجيد اللعب في وسط الملعب إلى جانب الهجوم، ولاعبا الجزيرة المهاجم عمر تراوري (22 عاماً)، ومامادو كوليبالي (21 عاماً) الذي يلعب في الوسط، بجانب لاعب خط الوسط بنادي الوصل نيكولاس خيمينيز (28 عاماً).

يذكر أن هؤلاء اللاعبين حصلوا على الجنسية الإماراتية خلال الفترة الماضية، وفقاً للموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم، وكذلك الموقع الرسمي لرابطة المحترفين، وشاركوا مع فرقهم كلاعبين إماراتيين، وباتوا متاحين لتمثيل المنتخب حال تم اختيارهم من قبل المدرب باولو بينتو.

ويخوض المنتخب التصفيات النهائية المؤهلة للمونديال ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات: قطر وإيران وأوزبكستان وقيرغيزستان وكوريا الشمالية.

وظهر لاعب الجزيرة مامادو بمستوى مميز مع ناديه خلال الموسم المنصرم، فقد شارك في 23 مباراة أساسياً في الدوري، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها مع الجزيرة في الدوري الماضي 1971 دقيقة.

بدوره قدم لاعب الوصل نيكولاس خيمينيز مستوى متطوراً مع فريقه، وأسهم مع بقية زملائه اللاعبين في فوز الفريق بلقبي دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة للموسم المنصرم. وشارك خيمينيز مع الوصل أساسياً في 26 مباراة، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها مع الفريق في الدوري 2085 دقيقة، فيما سجل خمسة أهداف وصنع 14 هدفاً.

وبالنسبة للاعب الشارقة لوان بيريرا فقد شارك في 19 مباراة في الدوري المنصرم منها 12 مباراة أساسياً، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها مع الفريق 984 دقيقة، فيما سجل لوان سبعة أهداف وصنع هدفاً واحداً.

أما عمر تراوري فقد فرض نفسه بقوة في تشكيلة الجزيرة، إذ خاض مع الفريق 25 مباراة في الدوري، منها 17 مباراة أساسياً، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها 1570 دقيقة، وسجل خمسة أهداف وصنع أربعة أهداف.

بدوره خاض مدافع العين كوامي 20 مباراة أساسياً مع فريقه في الدوري، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها مع العين 1702 دقيقة، ورغم أنه مدافع فإنه سجل هدفين. ومثل كوامي أحد العناصر المؤثرة في خط الدفاع العيناوي في الموسم المنصرم، وحصد معه لقب دوري أبطال آسيا للأندية للمرة الثانية في تاريخ نادي العين.

• المنتخب الوطني يواجه قطر وإيران يومي الخامس والعاشر من الشهر المقبل توالياً.

سهيل: أتمنى أن يُسعف الوقت بينتو للاستعانة باللاعبين الـ 5

قال اللاعب الدولي السابق ومشرف المنتخب الوطني الأسبق الدكتور حسن سهيل، تعليقاً على إمكانية استعانة مدرب المنتخب بينتو بالخماسي كوامي ولوان بيريرا وعمر تراوري وخيمينيز ومامادو في الفترة المقبلة، إن المنتخب حالياً بحاجة إلى لاعبين متجانسين أكثر من حاجته إلى النجوم، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يُسعف الوقت المدرب بينتو للاستعانة بهؤلاء النجوم مع المنتخب والاستقرار على تشكيلة ثابتة ومتجانسة، لاسيما أن المنتخب كان يلعب خلال مبارياته الأخيرة بتشكيلة مختلفة عن الأخرى في كل مباراة. وأضاف حسن سهيل لـ«الإمارات اليوم»: «على الرغم من أن هؤلاء اللاعبين برزوا مع فرقهم في الفترة الماضية فإن المنتخب يحتاج إلى نوعية لاعبين متجانسين، وهؤلاء اللاعبون الخمسة بحاجة إلى إعداد بدني وخوض مباريات أكثر مع المنتخب، لذلك لا مانع من الاستعانة بهم في الفترة المقبلة حتى يكون للمنتخب فريق قوي يستهل به مشواره في التصفيات النهائية إلى كأس العالم 2026».