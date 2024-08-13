«UAM» يحصد لقب بطولة «الإمارات للمواي تاي» بـ 16 ميدالية ذهبية

تصدر فريق «UAM» الترتيب العام لمنافسات بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للشباب، التي أقيمت على مدار 3 أيام في «سبيس 42 أرينا» بجزيرة ياس، بمشاركة 551 لاعباً ولاعبة، يمثلون 47 نادياً.

وبحسب بيان اتحاد الإمارات للمواي تاي، الصادر أمس، جاءت صدارة فريق «UAM» برصيد 16 ميدالية ذهبية، و5 فضيات، بمجموع 21 ميدالية.

وجاء فريق «أبوظبي مواي تاي» ثانياً بحصوله على 14 ميدالية ذهبية، و6 فضيات، و8 برونزيات، بمجموع 28 ميدالية، وجاء ثالثاً فريق «TK MMA» برصيد 8 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، وبرونزيتين، بمجموع 15 ميدالية.

وقال رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، عبدالله النيادي، إن نجاح البطولة انعكس على تحقيق العديد من المكتسبات التي سيكون لها الدور الإيجابي على لاعبينا، ونشر اللعبة في الإمارات، إضافة إلى رفع المستوى الفني للبطولات التي ينظمها الاتحاد.

وأوضح أن البطولة كان لها دور مهم في اكتشاف العديد من المواهب الواعدة من أجل التركيز عليها، وتأهيلها بأفضل صورة استعداداً للاستحقاقات القادمة.

وأضاف: «فخورون بما حققته بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للشباب من مكتسبات إيجابية مهمة لجميع المشاركين، وسعداء بما شهدته منافسات البطولة على مدار أيامها الثلاثة من مستويات فنية رائعة ومنافسات محتدمة، أكدت قيمة وأهمية اللعبة والقاعدة المميزة بجانب الانتشار الواسع للعبة في مجتمع الإمارات، ولدى صفوف كل الأجيال، مؤكداً أن نجاحات البطولة تخدم تطلعات اللاعبين والأندية، وتسهم في دعم خططنا الطموحة لتوسيع قاعدة اللعبة، ورفد المنتخبات الوطنية بالمواهب الواعدة في مختلف الفئات والأوزان، مشيداً بدور الأندية المشاركة واللاعبين في إثراء الأجواء التنافسية للبطولة».

• البطولة أقيمت على مدار 3 أيام وشهدت مشاركة 551 لاعباً ولاعبة يمثلون 47 نادياً.