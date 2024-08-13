النصر يختتم تحضيراته للموسم الجديد بمواجهة دبا الحصن مرتين

اختتم فريق النصر مبارياته الودية قبل انطلاق الموسم الجديد بخوض مباراتين أمام دبا الحصن في استاد آل مكتوم مساء أول من أمس، في آخر المواجهات الودية للنصر قبل انطلاقة الموسم الجديد، الذي يدشنه النصر بمواجهة العروبة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث حرص الفريقان على خوض مباراتين في اليوم نفسه بتشكيلين مختلفين لإعطاء فرصة المشاركة لكل اللاعبين.

وانتهت المباراة الأولى التي أقيمت في الملعب الفرعي لاستاد آل مكتوم بفوز دبا الحصن بهدفين دون مقابل، سجلهما اللاعب التونسي هيثم جويني والصربي نيكسا فويانوفيتش، واعتمد الجهاز الفني في المباراة الأولى على التشكيل الأساس بتواجد الهداف علي مبخوت وكل اللاعبين الأجانب، وفي المباراة الثانية فاز النصر بهدفين دون مقابل سجلهما المهاجم الإيطالي غابياديني.

ويخوض النصر أول مباراة رسمية في الموسم الجديد أمام العروبة يوم السبت المقبل في مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ثم يواجه الفريق نفسه يوم 23 أغسطس الجاري بالجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، ثم يواجه بني ياس يوم 29 الجاري في الجولة الثانية من الدوري.