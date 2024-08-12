بني ياس يجدد عقد البرازيلي فيكتور

جددت شركة نادي بني ياس لكرة القدم، عقد لاعب الفريق البرازيلي، جواو فيكتور لمدة ثلاث سنوات إضافية، ليغلق بذلك «السماوي» الباب بصورة رسمية أمام أي محاولات لرحيل اللاعب الذي ظل جزءاً من التشكيلة الأساسية للفريق على مدار خمس سنوات ماضية، علماً بأن عقد اللاعب كان ينتهي في 2025.

وقال النادي في بيان رسمي عبر حسابه في تطبيق «إكس»، إن «فيكتور جدد عقده ثلاث سنوات إضافية مع السماوي، وبذلك تستمر القصة للاعب الذي يُعدُّ فرداً من عائلة الفريق ومحباً للإمارات».

يذكر أن فيكتور بدأ مشواره مع الفريق في موسم 2019-2020 ومن ذلك الوقت ظل الخيار الأساسي للمدربين الذين تعاقبوا على تدريب الفريق، وقد خاض في المجمل 79 مباراة في بطولة الدوري.