الغاني سوسو.. من لاعب حافي القدمين في أحياء أكرا إلى كتابة المجد في العين

انقلبت حياة لاعب وسط فريق العين، المقيم الغاني سلومون سوسو، رأساً على عقب، بعد أن تحول من فتى يركل الكرة حافي القدمين في أحياء ضواحي العاصمة الغانية، أكرا، إلى لاعب يشار إليه بالبنان، خصوصاً بعد تتويجه مع الفريق بدوري أبطال آسيا، إلا أن ذلك لم يكن ليحدث لولا أن أعين كشافي «الزعيم» التقطت موهبته مبكراً، ونقلته إلى نادي العين وهو بعمر 15 سنة فقط، والآن وبعد خمس سنوات يتدرب على يد المدرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو.

ويروي سوسو المولود في أكرا عام 2005، حكاية التحول الكبير في حياته من هاوٍ إلى محترف، ويقول في مقابلة نشرها نادي العين على حسابه في «يوتيوب»، إن مشواره كلاعب كرة قدم بدأ منذ طفولته، وأنه كان يلعب في الأحياء حافي القدمين، وأن ذلك كان إحساساً رائعاً، وأنه اغتنم الفرصة التي جاءته للانتقال إلى صفوف العين في عام 2019، وتغيرت حياته من وقتها.

وأشار الغاني إلى أن أول ما لفت انتباهه، هو العقلية الاحترافية الموجودة في النادي، إضافة إلى عدد الكؤوس الكثيرة التي حققها النادي منذ تأسيسه، وقال: «في تلك اللحظة قلت لنفسي إنني يجب أن أحرص على أن أكون جزءاً من هذا النادي الكبير، وأن أربح معه الألقاب».

وأكد سلومون سوسو أنه «ليس من السهل أن تكون لاعباً في صفوف نادٍ بحجم العين، وأنت في سن الـ19 عاماً، وأن تكون كذلك ضمن المجموعة التي حققت لقب دوري أبطال آسيا، إنه بالتأكيد أمر صعب يتطلب الكثير من الجهد والمنافسة، وأنا أشعر بالفخر لأنني أحد هؤلاء اللاعبين».

وأشار اللاعب إلى أن أصداء فوزه مع الفريق باللقب الآسيوي وصلت إلى موطنه، وقال: «كان التتويج باللقب القاري أمراً رائعاً، كان الجميع في غانا سعداء من أجلي والفريق كذلك».

وأقر اللاعب بالرهبة الكبيرة من اللعب أمام جماهير العين الغفيرة، وقال: «لقد كان شعوراً رائعاً أن أجد هذا القبول من الجماهير، وأن تشاهدني وأنا ألعب بطريقتي، هذا الأمر منحني شعوراً رائعاً وأنا حقاً أحب وجودهم خلفنا».

وأثنى سلومون سوسو على العقلية الاحترافية الكبيرة التي ساعدته على التطور، وقال: «هناك الكثير من التغيرات الإيجابية التي طرأت على النادي منذ انضمامي له، وقد ساعدتني هذه الأمور كثيراً في أن أحسّن طريقة لعبي، وذلك بفضل الأجهزة الفنية ذات الكفاءة العالية الموجودة في النادي والتي ساعدتني كثيراً».

ووصف سلومون سوسو المشاركة المنتظرة للفريق في كأس العالم للأندية 2025 بأنها فرصة عظيمة، وقال: «المشاركة في المونديال فرصة عظيمة بالنسبة لي وأنا أشعر بالحماس كثيراً».

وأكد لاعب فريق العين أن المعسكر الخارجي الذي أقامه «الزعيم» في العاصمة المغربية الرباط كان ناجحاً، وأن جميع اللاعبين ظلوا يسعون إلى الاستفادة منه بأفضل طريقة ممكنة، وقال: «الاستعدادات كانت قوية، لأننا نعمل من أجل أن نحقق كل الألقاب التي ننافس عليها، نحن لا يسعنا الانتظار لمقابلة جماهيرنا في الموسم الجديد».