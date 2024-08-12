«الإمارات القابضة» يشارك في طواف فرنسا للسيدات بـ 7 لاعبات

أعلن فريق «الإمارات القابضة» (فريق السيدات المحترف الأول للدراجات في الدولة) عن تشكيلته التي تشارك في طواف فرنسا للسيدات، المقرر انطلاقه اليوم ويستمر حتى 18 أغسطس الجاري.

ويشارك الفريق في هذه النسخة من السباق العالمي بسبع لاعبات هن: صوفيا بيرتيسول، وميكايلا هارفي، وليزي هولدن، وكارولينا كوميجا، وإيريكا ماجنالدي، وسيلفيا بيرسيكو، وكارلين سوينكلز.

وتشهد مشاركة الفريق في الطواف ارتداء اللاعبات قميصاً صُمم خصيصاً للمشاركة في هذا المحفل الدولي المهم، إذ يعبر عن مهمة الفريق، ويتضمن عناصر رمزية تسلط الضوء على اهتمامه بتمكين المرأة، ويؤكد إيمانه بالتنوع وتشجيعه الأخريات على القيادة والتحلي بالمسؤولية، في إطار رياضة ركوب الدراجات الهوائية للسيدات.

ويقام سباق طواف فرنسا للسيدات لعام 2024 عبر ثماني مراحل، يبلغ مجموعها الإجمالي 946 كيلومتراً، وتقام المراحل الثلاث الأولى في هولندا.

وينتقل السباق لاحقاً جنوباً إلى بلجيكا، ويغطي طرقاً مألوفة من السباقات الكلاسيكية، مثل سباق أمستل الذهبي، ولييج-باستون-لييج. ويستمر الطواف جنوباً حتى دخول فرنسا، بحيث يُختتم بمرحلتين نهائيتين في جبال الألب، بما في ذلك نهاية للقمة في «ألب دويز» البالغ ارتفاعها 1850 متراً.

وقد شاركت لاعبات عدة من الفريق في أولمبياد باريس ضمن بعثات دولهن، وفازت كيارا كونسوني، وزميلتها في فريق إيطاليا، فيتوريا جوزيني، بالميدالية الذهبية في سباق الدراجات على المضمار، وهي الميدالية الأولمبية الأولى لها.

وحول المشاركة في الطواف، قالت رئيسة فريق الإمارات القابضة، ميليسا مونكادا: «يعد سباق طواف فرنسا للسيدات ذروة موسم سباقاتنا، ويسعدنا أن نشارك في هذا السباق المهم بتشكيل قوي من اللاعبات الموهوبات. كلنا حماس لخوض هذا التحدي، ورؤية الأداء القوي للاعبات فريق (الإمارات القابضة)، وروحهن المفعمة بالتصميم التي تظهر في كل سباق، وسعيهن الدؤوب إلى الفوز الذي هو سمة الأبطال».