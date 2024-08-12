«أبوظبي للشراع الحديث» بين الـ 30 الأوائل في اليوم الأول من «كأس أورا»

افتتح فريق أبوظبي للشراع الحديث مشاركته في منافسات «كأس أورا» - «فئة الأوبتمست» على بحيرة لاجاردا الإيطالية، بتحقيق مراكز متقدمة ضمن الـ30 الأوائل في الجولة الأولى، أول من أمس، فيما خاض أمس منافسات الجولة الثانية، وصولاً إلى ختام البطولة اليوم الإثنين.

ويتم احتساب نتائج السباقات خلال الأيام الثلاثة للمشاركين في البطولة التي شهدت تزايد عدد المتنافسين إلى 535 بحاراً يمثّلون أكثر من 30 دولة.

وبدأت المنافسة أمس بتقسيم المشاركين إلى أساطيل مختلفة، إذ يضم أسطول المبتدئين 85 بحاراً، وأسطول البحارة المتقدمين 450 بحاراً حسب الفئات العمرية.

وسيواصل فريق أبوظبي معسكره التدريبي في إيطاليا حتى 20 أغسطس الجاري بعد نهاية مشاركته في البطولة، ضمن خطة الإعداد للموسم الجديد، وتمكين أبناء النادي من المهارات المتطورة والقدرات التنافسية.

يذكر أن قائمة فريق أبوظبي تتألف من عبدالله الزبيدي، وحمد المهيري، وخليفة الرميثي، وذياب المهيري، وزايد الحوسني.