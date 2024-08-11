راشد وعمر الأنصاري.. مشروع بطلين أولمبيين في الجودو

أكدت حصة علي خلفان والدة لاعبي الجودو راشد وعمر محمد الأنصاري، أن لديهما طموحات كبيرة في أن يصبحا بطلين أولمبيين يرفعان اسم دولة الإمارات في البطولات العالمية، لافتة إلى أنها توفر لهما جميع سبل الراحة والجوانب التي تجعلهما يواصلان مسيرتهما في اللعبة، خصوصاً أنهما حققا العديد من الإنجازات في الفترة الماضية.

وقالت حصة علي خلفان لـ«الإمارات اليوم»، إنها شعرت بالانبهار بسبب طموح ولديها، مبينة: «راشد (15 عاماً) وعمر (11 عاماً) من الأسباب الأساسية التي جعلتني أضع تركيزي بشكل كبير على استمرارهما في لعبة الجودو، بسبب ما شاهدته من التزام وجدية منهما في خوض التدريبات».

وأضافت: «حصول عمر على الميدالية الذهبية في بطولة غرب آسيا، وراشد على الميدالية الفضية في البطولة نفسها، أسهم في حصولهما على ثقة كبيرة في أنهما في بداية الطريق الصحيح، وهذا الإنجاز شجعهما على مواصلة التدريبات والالتزام من أجل أن يرفعا مستواهما، و يتدرجا في المشاركات القارية والدولية».

وأشارت إلى أنها تقوم بدورها في المنزل، وقالت: «أحرص على متابعتهما وأقدّم لهما أفضل أنواع الدعم، وأتواصل مع النادي للحد من التحديات التي توجههما، وأيضاً أقدّم لهما طعاماً صحياً يتناسب مع صناعة الأبطال، وأوفّر لهما سبل النوم الصحيح، وأشجعهما على عدم السهر والالتزام بأداء التدريبات، وتوفير الأجواء الإيجابية في جميع الأوقات».

وواصلت حديثها: «راشد فاز بتسع ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزيتين في مختلف البطولات التي شارك فيها، بينما نال عمر تسع ميداليات ذهبية وفضيتين، حيث أتوجه بالشكر إلى المدربين إسلام عبدالفتاح، والهادي الجوادي، على دورهما الكبير في تطوير مستواهما».

وشددت حصة علي خلفان على أن رؤيتها كأم هي أن الرياضة لا تؤثر في مستقبل الشقيقين المهني، لافتة إلى أن استمرارهما في لعبة «مقاتلي الساموراي» ستساعدهما في تكوين شخصيتهما، وتمنحهما الثقة بمستقبلهما الدراسي والمهني.

مشروع متطور

من جهته، وصف نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس لاعبيه راشد محمد الأنصاري وشقيقه عمر الأنصاري بأنهما جزء مهم من مشروع متطور يقوده النادي لصناعة لاعبين موهوبين قادرين على تحقيق إنجازات دولية وأولمبية في المستقبل، لما يتمتعان به من مواهب فنية تحفزها بيئة داعمة للاستمرار في رياضة الجودو، وصولاً إلى منصات التتويج الدولية، إذ يتطلع النادي إلى مشاركتهما في أولمبياد الشباب المقبل في السنغال 2026، تمهيداً للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

ونجح اللاعب عمر الأنصاري في نيل ذهبية وزن 73 كيلوغراماً في فئته العمرية في بطولة غرب آسيا، بينما فاز شقيقه راشد الأنصاري بفضية وزن 81 كيلوغراماً في البطولة نفسها التي أقيمت في الأردن خلال يوليو الماضي.

الاستدامة واستشراف المستقبل

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أحمد عبدالرحمن العويس، أن النادي يقود مشروعاً متكاملاً لصناعة أبطال دوليين في مختلف الرياضات ومنها في الجودو، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجودو، ودعم مجلس الشارقة الرياضي، ويركز فيه على استشراف المستقبل والاستدامة الرياضية، مؤكداً أن اللاعبين عمر وراشد في واجهة مواهب النادي المستقبلية في الجودو.

وقال العويس لـ«الإمارات اليوم»، إن النادي يدعم الموهوبين ويسعى إلى تقديم أبطال يصبحون خير ممثلين للدولة في مختلف البطولات، موضحاً: «رؤيتنا هي أن أي لاعب موهوب يمكنه أن يصبح بطلاً في المستقبل، لذلك نوفر له أفضل سبل النجاح من بيئة التدريب وصولاً إلى المشاركة في البطولات الدولية، والتواصل مع عائلته، ونراجع معهم دائماً تطلعاتهم وطموحاتهم، ونعمل على استشراف المستقبل كأساس في عملنا، كما أننا نحرص على تحليل فني مستدام لمستوياتهم وتطور مواصفاتهم الفنية والذهنية، حيث نثمن جهود إدارة التدريب الرياضي للنادي ومديرها عبدالعزيز الحمادي، والمدير الفني إسلام عبدالفتاح والمدربين».

واختتم: «إضافة إلى راشد وعمر هناك نحو 25 لاعباً موهوباً يمكنهم أن يكونوا مميزين مستقبلاً، ويوجدون مع فريق يضم نحو 150 لاعباً من مختلف الأعمار».

اتحاد الجودو داعم أساسي

وثمن الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للجودو نائب رئيس اتحاد غرب آسيا، محمد جاسم سجواني، جهود نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، مؤكداً أن مشروع صناعة أبطال جودو أولمبيين في النادي من المشروعات الرياضية المهمة، ويعتز اتحاد الجودو بدعمها.

وقال سجواني لـ«الإمارات اليوم»، إن اتحاد الجودو يؤكد استعداده لدعم المواهب وتسخير جميع الإمكانات لنجاحها. وقال: «مشروع نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس جميل جداً، ونحن في الاتحاد أبوابنا مفتوحة لجميع المشاريع التي تصب في مصلحة الرياضة الإماراتية، وتحديداً في الجودو، ونشكر إدارة النادي ونعتز بأن نكون جزءاً من هذا المشروع ولسنا شريكاً فقط، لتعزيز نجاحه، ومن جانبنا نسخّر البرامج التي تضيف لهم وتسهم في تحقيق النجاح، ونفتخر بوجود نادٍ إماراتي يفكر ويعمل بهذا الأسلوب وهذه الطريقة».

• راشد وعمر حصلا على ذهبية وفضية غرب آسيا في الأردن.

• والدتهما توفر لهما أجواء صحية وتغذية مناسبة في المنزل.

• نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس يقدّم 25 موهوباً في الجودو.