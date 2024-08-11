«القوس والسهم» يشارك في 5 بطولات خارجية خلال الموسم الجديد

أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم، اعتماد أجندة وفعاليات الموسم الجديد 2024 - 2025، ومشاركة اللاعبين من جميع الجنسيات، داخل الدولة وخارجها في البطولات المفتوحة، إضافة إلى المشاركة في خمس بطولات دولية خارجية.

وقال الاتحاد في بيان صحافي، إنه تم تعميم الأجندة والفعاليات الخاصة بالموسم الجديد على الأندية.

وينطلق الموسم بإقامة ورشة تعريفية للإداريين والمدربين بالأندية في 21 أغسطس الجاري، تعقبها بعد ثلاثة أيام دورة حكام جدد، كما سيتم عقد اجتماع فني مع الحكام العاملين بتاريخ 29 أغسطس.

وتبدأ منافسات الموسم الجديد بإقامة مباريات المرحلة التنشيطية لدوري الإمارات لذوي الهمم والفئات العمرية، وفئات الرجال والشباب والسيدات والشابات يومي 7 و8 سبتمبر المقبل.

وحدد الاتحاد يومي 12 و13 أكتوبر المقبل موعداً لانطلاقة المرحلة الأولى لدوري الإمارات لفئة أصحاب الهمم والفئات العمرية، تعقبها منافسات المرحلة الأولى للرجال والشباب والسيدات والشابات، ثم البطولة المفتوحة الدولية الأولى يومي 26 و27 من الشهر ذاته، بينما تنطلق المرحلة الثانية لدوري الإمارات لأصحاب الهمم والفئات العمرية وفئات الرجال والشباب والسيدات والشابات يومي 16 و17 نوفمبر المقبل.

وتُقام منافسات البطولة المفتوحة الدولية الثانية يومي 21 و22 ديسمبر 2024، تليها منافسات المرحلة الثالثة لدوري الإمارات لأصحاب الهمم والفئات العمرية وفئات الرجال والشباب والسيدات والشابات يومي 28 و29 من الشهر نفسه. وتلعب منافسات النسخة الجديدة من مهرجان البراعم الأول «ذكور وإناث» يوم 4 يناير 2025، تعقبها المرحلة الرابعة لدوري الإمارات لأصحاب الهمم والفئات العمرية وفئات الرجال والشباب والسيدات والشابات يومي 18 و19 يناير 2025.