ميرزا: عبدالله جاسم يُدشن مسيرته الدولية في بطولة آسيا للمضمار

أكد مدير منتخب الإمارات للدرّاجات يوسف ميرزا، استعداد منتخب الدرّاجات للمشاركة في بطولة آسيا للمضمار التي تُقام في تايلاند خلال الفترة من 25 إلى 30 أغسطس الجاري، ويسعى فيها المنتخب إلى مواصلة إنجازاته الخارجية على المستوى القاري، لافتاً إلى أن البطولة ستشهد أول مشاركة لبطل آسيا للطريق تحت 23 سنة عبدالله جاسم، في بطولات المضمار على المستوى القاري. ويشارك منتخب الدرّاجات في البطولة بثلاث فئات هي: الرجال والشباب والسيدات، ويترأس البعثة رئيس الاتحاد منصور بوعصيبة، ومدير المنتخب يوسف ميرزا، ويشارك منتخب الكبار في البطولة بقيادة أحمد المنصوري، محمد المطيوعي، عبدالله الحمادي، عبدالله جاسم وسيف الكعبي، ومن منتخب السيدات زهرة حسين، وجون بول - مدلك، ساجيث ساندرو - ميكانيكي، والمدربان شريف عبدالله للرجال، وسناء المرداسي لمنتخب السيدات.

وقال يوسف ميرزا لـ«الإمارات اليوم» إن المنتخب الوطني يسعى للتتويج باللقب القاري، موضحاً: «يواصل المنتخب الاستعداد للمشاركة في البطولة على مضمار زايد بالشارقة، وتشهد البطولة مشاركة أولى لبطل آسيا تحت 23 سنة عبدالله جاسم، في بطولات المضمار على المستوى القاري، والبطولة مصنفة عالمياً ونبحث من خلالها عن التتويج القاري وأيضاً جمع النقاط للبطولات والاستحقاقات العالمية المقبلة».

وأضاف: «المنتخب يشارك بكامل قوته في البطولات الآسيوية، خصوصاً أن المنافسة قوية جداً في جميع الفئات الخاصة بالمضمار، ونملك الآن أرقاماً جيدة على مستوى القارة، وستكون البطولة إعداداً جيداً أيضاً للبطولة العربية للمضمار التي ستُقام في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل، ودائماً ما يكون المنتخب منافساً قوياً فيها».

وأوضح ميرزا، أن منتخب الكبار سيشارك في الفئات كافة، حيث يدخل المنافسات محمد المطيوعي الذي يبحث عن إنجاز جديد بعد أن أصبح في المركز السابع عالمياً بالمطاردة الفردية، ويسعى لاستمرار تألقه وإنجازه في هذه الفئة. وتابع: «يشارك المنتخب أيضاً في فئة الشباب وسيكون هناك منافسة قوية في إطار خطة الاتحاد ولجنة المنتخبات لبناء جيلين ثانٍ وثالث من الدراجين القادرين على المنافسة الخارجية، بعدما أصبحت دراجات الإمارات على خريطة المنتخبات التي تبحث عن المنافسة دائماً».

وأكد بطل المنتخب الوطني السابق، أن وجود ثلاثة دراجين وهم عبدالله جاسم، وعبدالله الحمادي، ومحمد المطيوعي في فريق الإمارات للمحترفين، أسهم بالتأكيد في الإعداد الجيد لهم خلال الفترة الماضية، وظهر نتيجة ذلك في البطولة الآسيوية للطريق التي حقق فيها المنتخب إنجازاً تاريخياً بفوزه بميداليتين ذهبية وفضية، دون أي منافسة خلال الأمتار الأخيرة، وهو ما يؤكد نجاح التجربة التي ستُؤتي ثمارها بالتأكيد على مشاركات المنتخب الفترة المقبلة.