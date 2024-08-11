أخبار سريعة..

الشارقة يواجه بني ياس ودياً منصور السندي - دبي

يستضيف فريق كرة القدم في نادي الشارقة نظيره بني ياس مساء اليوم على استاد خالد بن محمد بالشارقة، في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لانطلاقة الموسم الجديد اعتباراً من 17 الجاري في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وتعد هذه المباراة هي التجربة الودية الخامسة بالنسبة لفريق الشارقة، بعدما كان قد خاض أربع مباريات ودية بقيادة الروماني أولاريو كوزمين، خلال معسكره الخارجي الأخير في النمسا. أما بني ياس فقد خاض معسكر إعداد خارجياً في صربيا، أدى خلاله خمس مباريات ودية بقيادة مدربه جواو بيدرو.

الحزامي يتابع استعدادات دبا الحصن لـ «المحترفين» دبي - الإمارات اليوم

حضر رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، تدريبات الفريق الأول لنادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، حيث كان برفقته أعضاء مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس إدارة نادي دبا الحصن لكرة القدم. وتابع الحزامي آخر تجهيزات الفريق واستعداداته للموسم الجديد، وناقش مع اللاعبين والجهاز الفني استراتيجيات التحضير وأهداف الفريق، وقدّم توجيهاته للرفع من مستوى الأداء، مشدداً على أهمية بذل أقصى جهد لتحقيق النجاحات المنشودة وضمان البقاء في دوري المحترفين، معرباً عن دعمه الكامل للفريق، وأهمية الاستعداد الجيد لمواجهة التحديات المقبلة.

نجم الزمالك يتعرض لحادث سير مروّع دبي - الإمارات اليوم

تعرض نجم نادي الزمالك مصطفى شلبي لحادث سير مروّع، وفقاً لصور نشرها من سيارته المحطمة عبر حسابه الرسمي في «إنستغرام»، معلقاً عليها: «الحمدلله». ويأتي الحادث أثناء قضاء شلبي فترة الإجازة الممنوحة للاعبي «الأبيض» عقب مواجهة «زد» الخميس الماضي في استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ23 لمسابقة الدوري، بينما يستعد الزمالك للقاء طلائع الجيش، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ33، إذ يحتل «الأبيض» المركز الثالث في لائحة الترتيب برصيد 55 نقطة.