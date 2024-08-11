30 لاعبة في معسكر «الشارقة للمرأة» لألعاب القوى

توجّه فريق ألعاب القوى بنادي الشارقة الرياضي للمرأة إلى صلالة بسلطنة عُمان للدخول في معسكر إعداد يستمر حتى 22 أغسطس الجاري، في مستهل تحضيراته واستعداداته لمنافسات الموسم الجديد الذي يخوضه الفريق بطموحات كبيرة، أهمها المحافظة على تميزه، ومنافسته على الصدارة في مختلف المسابقات والبطولات التي سيخوضها خلال الموسم الرياضي 2024-2025.

وضمت قائمة الفريق في المعسكر 30 لاعبة هن: عبير إبراهيم، عذراء عادل، سارة محمد، مهرة عبدالرحيم، فاطمة خليل، عفراء عيسى، سارة فهد، سعاد عبدالله، سمر بنت صالح، شهد راشد، ريم محمد، روضة الجابري، فاطمة جاسم، شيخة خالد، علياء خالد، مهرة الخزرجي، سلامة الخزرجي، ملاك عبدالله، اسميتا جانيش، علياء خالد، ماريا فهد، فواغي حميد، علياء عقيل، جواهر خليل، ميثاء حميد، فريدة سعيد، مريم مراد، شيخة فهد، روضة الجلاف، ومسك خليفة.

ورافقهن جهاز فني وإداري ضم: تهاني عبيد - إدارية، وهند الكباوي، ومروة بومعيزة وفاتن القفصي - مدربات، وعبير بن ظافر - معالجة.

وكانت إدارة النادي حرصت على توفير كل فرص التحضير المبكر لكل فرق النادي بمختلف مراحلهم السنية قبل فترة كافية من بدء فعاليات الموسم، بهدف الوصول بجميع الفرق إلى المستوى المطلوب الذي يضمن لهم تحقيق أفضل النتائج في كل المسابقات على مدار الموسم.

• إدارة نادي الشارقة الرياضي للمرأة تهدف إلى تحقيق نتائج مميزة في الموسم الجديد.