علي صالح وخمينيز والسناني وميلوش أفضل نجوم الموسم

كرّمت رابطة المحترفين خلال حفلها السنوي الذي أقامته، أمس، في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، الفائزين بجوائز الموسم الكروي 2023-2024، إذ تضمنت الجوائز فئات أفضل لاعب إماراتي، وأفضل لاعب أجنبي، وأفضل لاعب إماراتي واعد، وأفضل لاعب واعد مقيم أو من مواليد الدولة، وكذلك أفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب، وأجمل هدف، وأفضل لاعب من اختيار الجمهور، حيث شهد الحفل حصول الوصل على النصيب الأكبر من الجوائز.

وحصل لاعب الوصل علي صالح على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، فيما حصل لاعب «الإمبراطور» نيكولاس خمينيز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي. أما جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد مقيم أو من مواليد الدولة، فقد كانت من نصيب لاعب البطائح سيكو بابا. وفاز بجائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، لاعب العين سفيان رحيمي.

من جهته، نال جائزة الحذاء الفضي لاعب الوحدة منصور المنهالي هداف دوري تحت 21 عاماً، بعدما سجل 17 هدفاً. وعلى صعيد جائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي فقد فاز بها ثلاثة لاعبين هم: لاعب الوصل فابيو دي ليما، والوحدة فاكوندو دانيال، واتحاد كلباء دانييل بيسا. وفاز لاعب الوحدة إسماعيل مطر بجائزة أفضل هدف، وحصل لاعب اتحاد كلباء سابقاً، وشباب الأهلي حالياً، سلطان عادل على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي.

ونال حارس مرمى نادي الوصل خالد السناني جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، بينما ذهبت جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري لاعب الوحدة عمر خريبين. وفاز بجائزة القائد مدرب الوصل ميلوش ميلوييفيتش.

وحصل نادي العين على جائزة دوري الجماهير، فيما حصل نادي الوصل على جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص.

وبشكل عام، حصد نادي الوصل النصيب الأكبر من الجوائز بفوز أربعة من لاعبيه وهم: علي صالح وخمينيز وخالد السناني بجوائز الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي وأجنبي، وهداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والقفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، كما فاز مدربه ميلوش بجائزة أفضل قائد، وكذلك حصد النادي جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص.

وبدأ حفل رابطة المحترفين بالسلام الوطني للدولة، وعقب ذلك تم بث فيلم وثائقي عن أبرز المحطات التي تميز بها الموسم المنصرم وكان أبرزها قصة فوز الوصل بدرع الدوري المنصرم.

وألقى النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة رئيس رابطة المحترفين، عبدالله ناصر الجنيبي كلمة قصيرة عبّر خلالها عن سعادته بالالتقاء بالحضور في حفل جوائز الموسم، وشكر الشركاء الاستراتيجيين الذين كان لهم دور فاعل في تطوير هذا المنتج، كما تقدّم بالشكر للأندية ووسائل الإعلام المختلفة لإظهارها هذا المنتج بأجمل حلة، كما قدم الجنيبي التهنئة للفائزين بجوائز الموسم المنصرم.

• العين يفوز بجائزة دوري الجماهير.. وسلطان عادل أفضل لاعب واعد.

• إسماعيل مطر ينال جائزة أفضل هدف في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

فريق الأحلام لموسم 2024-2023

خالد السناني - الوصل

بدر ناصر - شباب الأهلي

سفيان بوفتيني - الوصل

خليفة الحمادي - الجزيرة

سفيان رحيمي - العين

سيكو بابا - البطائح

نيكولاس خمينيز - الوصل

فابيو دي ليما - الوصل

سلطان عادل - اتحاد كلباء

علي صالح - الوصل

عمر خريبين - الوحدة