زوما يصل إلى دبي للتوقيع مع شباب الأهلي

أكدت وسائل إعلام بريطانية أن اللاعب الفرنسي كورت زوما سافر إلى دبي لإجراء الفحص الطبي تمهيداً لانضمامه إلى شباب الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية، إن لاعب وست هام، وافق على الانتقال إلى «فرسان دبي»، بعدما تم الاتفاق على التفاصيل كافة بشأن عقده مع النادي.

وأضافت: «يتبقى من عقد زوما عام واحد فقط مع النادي اللندني، ويعد من أعلى اللاعبين أجراً في صفوف الفريق، إذ إنه سينضم إلى شباب الأهلي في صفقة انتقال حر من دون حصول (الهامرز) على مقابل مادي، نظير تحمّل النادي الإماراتي راتب اللاعب الذي كان سيحصل عليه من ناديه في موسم 2024-2025».

وتابعت: «اللاعب البالغ 29 عاماً قدم مستويات رائعة مع (الهامرز) في الموسم الماضي، حيث شارك في 33 مباراة، لكنه لن يواجه صعوبة في الرحيل عن وست هام الذي لن يمانع في الاستغناء عن خدماته، بعدما أبرم النادي ستة تعاقدات هذا الصيف، بما في ذلك التوقيع مع مدافع ولفرهامبتون، ماكسيميليان كيلمان، مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، الذي من المرجح أن يكون بديلاً للمدافع الفرنسي».

وشارك زوما البالغ 29 عاماً في أكثر من 100 مباراة رفقة وست هام، منذ انتقاله إليه مقابل 29 مليون إسترليني في عام 2021 قادماً من تشيلسي، كما شارك في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي الذي فاز به الفريق الإنجليزي على حساب فيورنتينا عام 2023.

وارتدى زوما شارة قيادة وست هام في بداية الموسم الماضي، عقب رحيل ديكلان رايس إلى صفوف أرسنال.

وفي حال اكتمال صفقة انضمام لاعب منتخب فرنسا إلى شباب الأهلي سيصبح خامس صفقة يُبرمها النادي في فترة الانتقالات الجارية، بعدما تعاقد مع غاستون سواريز من بني ياس، وسردار أزمون من باير ليفركوزن، وراكان المنهالي من الجزيرة، وعمر كيتا من نادي الإمارات، بينما كان «فرسان دبي» قد أعلن تعاقده مع البرازيلي ريكيلمي هرنانديز، لاعب منتخب البرازيل تحت 23 عاماً، قادماً من فريق كويابا تمهيداً لقيده في فئة اللاعب المقيم، في صفقة تبلغ قيمتها نحو مليوني دولار، وفقاً لوسائل إعلام برازيلية، حيث يجيد هرنانديز (21 عاماً)، اللعب في مركز الظهير الأيسر.

وتشكل التعاقدات الجديدة دعماً كبيراً لمساعي النادي في المنافسة بقوة على البطولات المحلية في الموسم الجديد، ودوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما تعاقد مع المدرب البرتغالي باولو سوزا.

من جهة أخرى، يواصل شباب الأهلي استعداده للمواجهة المرتقبة أمام الغرافة القطري في الدور الثاني من المرحلة التمهيدية المؤهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يلتقيان في الدوحة، الثلاثاء المقبل.

وكان شباب الأهلي قد فاز على مضيفه سيباهان الإيراني (4-1) في الدور الأول التمهيدي، بعدما حوّل تأخره بهدف في الشوط الأول إلى انتصار كبير، بفضل الأهداف التي أحرزها سردار أزمون، ويوري سيزار، ويحيى الغساني (هدفان).