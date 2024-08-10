4 مؤشرات فنية تعزز حظوظ «الأبيض» في التأهل إلى مونديال 2026

حدد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، خارطة طريق إعداد المنتخب للمرحلة المقبلة في الدور النهائي في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 من خلال تدشين تحضيراته بمعسكر داخلي في أبوظبي نهاية الشهر الجاري، استعداداً لمباراتيه أمام منتخبي قطر وإيران يومي الخامس والعاشر من الشهر المقبل لحساب المجموعة الأولى التي تضم إلى جانب المنتخبات الثلاثة كلاً من: أوزباكستان وقيرغيزستان وكوريا الشمالية.

وتبرز أربعة مؤشرات فنية تعزز من حظوظ المنتخب في التأهل إلى نهائي المونديال المرتقب، تتمثل في معرفة بينتو الجيدة بالكرة الآسيوية وتحديداً بمنافسيه ضمن المجموعة الأولى، خصوصاً منتخبات إيران وقطر وأوزباكستان التي تعتبر من أقوى منتخبات المجموعة الأولى، وذلك من خلال تدريبه سابقاً للمنتخب الكوري الجنوبي لمدة أربعة أعوام اختتمها بقيادته له في كأس العالم 2022 في قطر، بجانب الحالة البدنية والفنية الجيدة للاعبي المنتخب، وخلو قائمة اللاعبين المؤثرين في المنتخب حالياً من أي إصابات مؤثرة باستثناء لاعب الوصل فابيو ليما الذي بدأ مرحلة التعافي من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية وخضوعه لعملية جراحية ناجحة في غضروف الركبة اليسرى، بجانب مشاركة لاعبي المنتخب مع أنديتهم في ثلاث جولات بالمسابقات المحلية خلال الموسم الكروي الجديد، منها جولة واحدة في مسابقة كأس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» الذي سيبدأ اعتباراً من 17 الجاري، وجولتان في دوري أدنوك للمحترفين الذي سينطلق بدوره اعتباراً من يوم 23 من الشهر ذاته، قبل التحاقهم بالمعسكر المرتقب للمنتخب في نهاية الشهر الجاري، ما يعد تجهيزاً جيداً بالنسبة لهؤلاء اللاعبين في إطار حرص الجهاز الفني للمنتخب على التحضير الجيد للاعبي المنتخب، فضلاً عن مشاركة لاعبي المنتخب أخيراً مع فرقهم خلال معسكرات الإعداد الصيفية تحضيراً للموسم الجديد 2024-2025، علماً أن إجمالي المباريات الودية التي تخوضها الأندية قبل انطلاقة الموسم الجديد تبلغ 64 مباراة ودية وفقاً للبرنامج المعلن من قبل هذه الأندية حتى الآن، ما ينعكس أيضاً إيجاباً من ناحية الجاهزية الفنية على لاعبي الأندية الذين سينضمون إلى المنتخب في وقت لاحق.

خالد عبيد: جاهزية اللاعبين ستتضح بعد أول 3 جولات في الموسم

قال المحلل الفني ومدير فريق النصر السابق لكرة القدم خالد عبيد، إنه من الصعب الحكم حالياً على قائمة اللاعبين الذين سيتم اختيارهم في تشكيلة المنتخب استعداداً لمباراتي قطر وإيران، مبيناً أن الصورة ستتضح بعد الجولات الثلاث الأولى في بداية الموسم الجديد، منها جولة واحدة في كأس مصرف أبوظبي وجولتين في دوري أدنوك للمحترفين.

وأضاف عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «حالياً هناك غموض في التشكيلة التي سيعتمد عليها (الأبيض) في مباراتي الجولتين الأولى والثانية في الدور النهائي للتصفيات المؤهلة لكأس العالم»، مشدداً على أن خوض الأندية لعدد من المباريات الرسمية قبل تجمع المنتخب الوطني سيمنح الجهاز الفني أفضلية كبيرة في اختيار اللاعبين الأكثر جاهزية للانضمام إلى قائمة الفريق التي ستخوض المباراتين المرتقبتين.

المؤشرات الفنية الـ 4

1 معرفة بينتو الجيدة بالكرة الآسيوية بعدما درب سابقاً المنتخب الكوري الجنوبي لمدة أربعة أعوام.

2 الحالة البدنية الجيدة وخلو قائمة اللاعبين المؤثرين في المنتخب من الإصابات المؤثرة باستثناء ليما الذي بدأ مرحلة التعافي من إصابة كان قد تعرض لها أخيراً.

3 خوض لاعبي المنتخب ثلاث جولات مع فرقهم في الموسم الجديد قبل التحاقهم بالمنتخب استعداداً لمواجهتي قطر وإيران ما يعد تجهيزاً جيداً لهم.

4 مشاركة لاعبي المنتخب مع فرقهم في معسكرات الإعداد الصيفية تحضيراً للموسم الجديد.