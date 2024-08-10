انطلاق تدريبات «المتميزين» بأندية الشارقة في البوسنة

انطلقت تدريبات اللاعبين المتميزين في الألعاب الجماعية بأندية الشارقة في البوسنة، ضمن برنامج المعسكر التدريبي الخارجي الذي يقام بتنظيم مجلس الشارقة الرياضي ويستمر حتى 16 أغسطس الجاري، بواقع حصتين يومياً في الفترتين الصباحية والمسائية بألعاب السلة واليد والطائرة.

وتستهدف التدريبات تطوير المهارات الفنية والجانب البدني للاعبين مع تدريبات مشتركة مع فرق من البوسنة، لإتاحة الفرصة للاعبين للاحتكاك بمدارس أوروبية.

يضم المعسكر 60 لاعباً بواقع 20 لاعباً في كل لعبة من ثمانية أندية، هي: الشارقة الرياضي والبطائح والحمرية والذيد ومليحة والمدام وخورفكان وكلباء، بالإضافة إلى 12 إدارياً وفنياً.