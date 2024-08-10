العين يختتم معسكر المغرب بمواجهة الرجاء

يؤدي فريق العين مساء اليوم تجربته الودية الأخيرة في معسكره الخارجي الذي يقيمه في العاصمة المغربية الرباط استعداداً للموسم الكروي الجديد، وذلك في مواجهة فريق الرجاء المغربي، وهو النادي الذي كان قد شهد بداية نجم الفريق سفيان رحيمي قبل بداية رحلة التألق التي شهدت تتويجه في مايو الماضي بلقب دوري أبطال آسيا مع العين.

وكان «الزعيم» قد تعادل 3-3 في مباراته الودية الأولى في مواجهة نادي النهضة أتلتيك الزمامرة المغربي، بينما خسر في اللقاء الثاني 1-3 أمام نهضة بركان المغربي، فيما فاز في الثالثة 4-صفر على حساب الرياضي القنيطري. يُذكر أن الفريق سيعود إلى الدولة يوم غدٍ لاستكمال برنامجه التحضيري قبل انطلاقة المشوار بلقاء اتحاد كلباء في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.