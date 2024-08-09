الجزيرة الحمراء يعود للعب في دوري الدرجة الأولى

كشف رئيس مجلس ادارة نادي الجزيرة الحمراء سيف حمد بن قضيب الزعابي عن نية إدارة النادي العودة للمشاركة في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.

وقال الزعابي لـ "الإمارات اليوم: فعلنا الاستثمار الرياضي لأجل توفير دعم مالي للمساهمة بإعداد الفريق الأول والمشاركة في دوري الدرجة الأولى وتجري إدارة النادي في الوقت الحاضر مفاوضات مع جهة مستثمرة لأجل استكمال الامور بشكل كامل ريثما يتم البدء بإعداد الفريق والاستثمار به لدعم الرياضة في النادي.

وفي سياق متصل تداول مغردون في مواقع التواصل الاجتماعي ان خبير الكرة والمدرب الايراني مهاجراني اجتمع مع ادارة النادي وتم التوصل لاتفاق مبدئي من أجل تدريب الفريق.