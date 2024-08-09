جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك بالصور يواصل عالم دبي للرياضة، تقديم الأنشطة والفعاليات الرياضية، حيث ينظم مركز دبي التجاري العالمي دورة هذا العام، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، حيث يمكن للراغبين المشاركة يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى 12 منتصف الليل، لغاية الخامس من سبتمبر المقبل. أعلن مجلس الشارقة الرياضي، فتح باب التسجيل للمشاركة في «إكواثلون البطائح - الشارقة» الذي يقام بنادي البطائح الثقافي الرياضي يوم 18 أغسطس الجاري، والإكواثلون من الرياضات المركبة، ويخوض المشاركون سباقات سوبر سبرينت في السباحة، والجري. تستضيف العاصمة أبوظبي للمرة الثانية توالياً بطولة العالم للدرّاجات النارية «سوبر كروس» يوم الرابع من ديسمبر المقبل، بالاتحاد أرينا بجزيرة ياس، وسيُقام السباق على الطرق الوعرة التي تم تخصيصها للحدث. أكدت لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية وافية درويش المعمري، أن تتويجها مع النادي بلقب بطولة فرق العالم للشطرنج السريع، التي اختتمت في كازاخستان بعد حصد 21 نقطة، إثر الفوز في تسع مباريات. انطلقت أمس، المرحلة الأخيرة من تدريبات فريق نادي أبوظبي الرياضي للسيدات لكرة القدم، على ملاعب جزيرة الحديريات، استعداداً للمشاركة في تصفيات النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للسيدات 2024 - 2025. صورة المصدر: الإمارات اليوم التاريخ: 09 أغسطس 2024 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App