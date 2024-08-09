الموت يُغيّب بطل الرياضات البحرية أحمد الهاملي

غيّب الموت بطل الإمارات في الرياضات البحرية، أحمد علي جابر راشد الهاملي، متسابق فرق أبوظبي والإمارات وفيكتوري للزوارق السريعة.

ونعى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وإدارة فيكتوري، الفقيد الذي انضم إلى الفريق في المواسم 2017 و2018 و2019، حيث شارك في العديد من البطولات، مسجلاً انتصارات عدة في بطولات العالم للزوارق السريعة «فورمولا 1» و«إكس كات».

ويُعدُّ الفقيد واحداً من أبرز المتسابقين في مجال الزوارق السريعة، وقد عُرِف بشغفه الكبير بالرياضات البحرية التي أحبها، وقد تخطى شغفه سباقات الزوارق السريعة، واضعاً بصمة في سباقات السفن والقوارب الشراعية المحلية، وأيضاً مسابقات صيد الأسماك، والدرّاجات المائية.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، أن الرياضات البحرية فقدت أحد أبطالها البارزين بوفاة البطل أحمد علي جابر الهاملي، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات في البطولات المحلية والخارجية. وقال: «الفقيد الراحل أحمد علي جابر الهاملي يمثل مسيرة ملهمة للأجيال الحالية والمقبلة بالعطاء والتميز والإنجازات الوطنية، ورفع علم الدولة في منصات التتويج القارية والدولية، إضافة إلى تمثيله للإمارات في الكثير من الفعاليات الرياضية المحلية والخارجية».