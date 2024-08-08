الطربان: معسكر دبا الحصن في تركيا حقق أهدافه

كشف رئيس نادي دبا الحصن لكرة القدم، محمد الطربان، أن الفريق سيخوض مباراة ودية أمام النصر، الأحد المقبل، في استاد آل مكتوم بدبي استعداداً لتدشين مشاركته في الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين، إضافة إلى مباراة متزامنة ستجمع فريقي الرديف في الناديين.

وعبر الطربان عن سعادته بالمكاسب التي أسفر عنها المعسكر الخارجي الذي نظمه النادي في تركيا، مؤكداً أنه حقق أهدافه، وأن الفريق يواصل استعداداته للوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية الكاملة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «انطباعاتنا عن التعاقدات مع اللاعبين الأجانب والمواطنين جيدة، وراضون عن أغلبية المراكز، ما يعكس دقة الاختيارات».

وتابع: «المعسكر الخارجي عاد على الفريق بالانسجام والتفاهم المطلوبين، وهو أمر مهم جداً، لأن أغلب اللاعبين انضموا للفريق حديثاً».

وبشأن ندرة الأهداف المسجلة خلال المباريات الودية، أكد الطربان أنه تم التعاقد مع المهاجم هيثم جوني، وأن المدرب كايو لديه تصورات كاملة عن هذا الأمر ويعمل على معالجته، داعياً جمهور النادي للحضور إلى المدرجات ودعم الفريق.

يذكر أن دبا الحصن سيخوض أول مبارياته في «المحترفين» مع بني ياس في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، قبل أن يخوض مباراتين قويتين أمام الشارقة والوصل في دوري أدنوك للمحترفين.