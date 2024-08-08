بوعصيبة: اتفاقية شراكة مع الاتحاد الفرنسي للارتقاء بمستوى الدرّاجين

أكد رئيس اتحاد الإمارات للدرّاجات، منصور بوعصيبة، أن الاتحاد سيوقع قريباً اتفاقية شراكة مع الاتحاد الفرنسي للدرّاجات، للارتقاء بمستوى اللعبة في جميع مجالاتها، وذلك في خطوة جديدة يقوم بها مجلس الإدارة للارتقاء بمستوى الدرّاجين، ومواصلة مسيرة التقدم والتطور في اللعبة.

جاء ذلك على هامش زيارة رئيس الاتحاد الفرنسي للدرّاجات، ميشيل كالو، لوفد الإمارات المشارك في أولمبياد باريس 2024، بمقر البيت الأولمبي الإماراتي بباريس، وذلك بحضور عدد كبير من المسؤولين وكذلك فريق الإمارات للدرّاجات الذي توّج بلقب طواف فرنسا في شهر يوليو الماضي.

وقال منصور بوعصيبة، لـ«الإمارات اليوم»: «سيكون هناك تعاون كبير بين الجانبين في العديد من النواحي الفنية والتدريبية الخاصة برياضة الدرّاجات، كما تم الاطلاع على أبرز المستجدات المتعلقة باللعبة، ومدى تطورها خلال السنوات الماضية».

وتابع: «كانت البطلة صفية الصايغ، محور الحديث بعد صعودها الرسمي إلى الأولمبياد والتي تُعدُّ أول إماراتية وخليجية تتأهل إلى دورات الألعاب الأولمبية في رياضة الدرّاجات، ستكون هناك أنشطة مشتركة كثيرة تخدم الاتحادين، وتساعد على الارتقاء باللعبة في الإمارات، والتي شهدت طفرة كبيرة في آخر عامين، وكان من نتيجتها الصعود الرسمي إلى أولمبياد باريس عن طريق صفية الصايغ».