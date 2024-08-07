الجهاز الفني للمنتخب يختتم زياراته لمعسكرات الأندية

اختتم الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، سلسلة زياراته لمعسكرات فرق الأندية المحلية المقامة في مختلف مدن أوروبا، حرصاً منه على متابعة ورصد أداء اللاعبين الدوليين الذين سيشاركون في التجمع المقبل للأبيض، استعداداً لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي ستنطلق ابتداء من الخامس من شهر سبتمبر المقبل، حين يواجه «الأبيض» المنتخب القطري في استاد أحمد بن علي بالدوحة.

وحرص أعضاء الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي باولو بينتو على زيارة أغلب معسكرات الأندية التي تستعد للموسم الكروي الجديد الذي سينطلق هذا الشهر، حيث تابع بينتو ومساعدوه عدداً من الحصص التدريبية والمباريات التجريبية التي خاضتها الأندية.

كما التقى الجهاز الفني لمنتخبنا، أعضاء الأجهزة الفنية للأندية، وناقشوا الجوانب الفنية للاعبين الدوليين وبرامج تدريبهم وغيرها من الأمور ذات الصلة.

وينتظر أن يتجمع المنتخب نهاية الشهر الجاري بمعسكر قصير في أبوظبي، يستعد من خلاله لمباراته أمام قطر، فيما سيواجه أيضاً نظيره المنتخب الإيراني في العاشر من الشهر المقبل على استاد هزاع بن زايد في العين ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى.