الوكيل: طموحات كبيرة لـ «سلة النصر» في الموسم الجديد

كشف المدير الفني لفريق السلة في نادي النصر، المصري حسام الوكيل، عن طموحات كبيرة لـ«العميد» في الموسم الجديد نحو مواصلة الإنجازات وتحقيق الألقاب، مشيراً إلى أن الفريق بدأ مراحل الإعداد البدني المبكر استعداداً للموسم الجديد، بهدف الحفاظ على المكاسب التي تحققت في الموسم الماضي الذي شهد تتويج الفريق للمرة الأولى في تاريخه ببطولتين من أصل البطولات الثلاث التي تضمنها الموسم، ممثلة بكأس نائب رئيس الدولة، وكأس الإمارات.

وأكد الوكيل امتلاك فريق سلة النصر عناصر النجاح في ظل مواصلة حصد ثمار الاستراتيجية التي اعتمدتها إدارة الألعاب الجماعية منذ سنوات عدة في بناء «فريق مستقبلي»، واتضحت ملامحها في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وقال الوكيل لـ«الإمارات اليوم»، إن «الاستقرار الفني والإبقاء على خدمات المحترفين الجزائري محمد حراث والأميركي مارفيل هاريس، يؤسسان لمزيد من النجاح في الموسم المقبل، خصوصاً أن الفريق بدأ فعلياً مراحل الإعداد البدني لموسمه الجديد الساعين خلاله لإهداء النادي مزيداً من الألقاب، خصوصاً على صعيد بطولة الدوري».

وشدد الوكيل على أن هناك تفهماً من الإدارة داخل النادي وقناعة بأن السلة جزء مهم من المستقبل المضيء للنادي، والدعم الذي حظي به الفريق من الجميع قاده الموسم الماضي وللعام الثاني توالياً لبلوغ نهائي بطولة الدوري.

وأوضح: «أظهر الفريق الموسم الماضي هويته المتجددة من خلال استراتيجية اعتمدتها إدارة النادي منذ سنوات، وأتت بثمارها عبر عناصر شابة استطاعت سريعاً شق طريقها، ليس على صعيد (سلة النصر) فحسب، وإنما أيضاً في مد المنتخب الأول بدماء شابة قادرة على تشكيل الإضافة المطلوبة».

وأضاف: «تطلعاتنا كبيرة لإهداء النادي لقباً أول تاريخياً على صعيد بطولة الدوري، بعدما كنا قريبين من اللقب في الموسمين الأخيرين».

واختتم: «الفترة الحالية تشهد تقييماً للإصابات ومدى تعافيها، خصوصاً على صعيد لاعبنا المؤثر مامادو نداي، بالإضافة إلى تقييم مدى تعافي محترفنا الجزائري محمد حراث في ظل الحرص على تكامل جميع عناصر الفريق قبل ضربة بداية الموسم الشهر المقبل».