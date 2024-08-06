إسماعيل أحمد مدرباً لـ"الظاهرة" والفريق يدشن التحضيرات

أعلن نادي الظاهرة لكرة القدم المنافس في دوري الدرجة الأولى عن تعيين المدرب إسماعيل أحمد لقيادة الفريق في الموسم الجديد، بهدف تحقيق نتائج إيجابية واستقرار في تدريب الفريق

وأشار النادي أن التحضيرات لبداية الموسم الجديد انطلقت مساء أمس بمقر نادي العين فرع المقام في أجواء من الحماس والتفاؤل، إذ يسعى اللاعبون إلى تقديم أفضل ما لديهم في الفترة الحالية من أجل أن التنافس على الدخول في التشكيلة الأساسية قبل بداية الموسم الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يواصل التدريبات بصورة يومية على ملعب منطقة المقام في مدينة العين على أن يؤدي الفريق عدة مباريات ودية خلال الفترة المقبلة لاختبار مدى جاهزيته قبل انطلاق الموسم الرسمي.

يذكر أن المدرب إسماعيل أحمد كان قد اختتم مسيرته الرياضية البارزة في نادي العين، قبل أن يبدأ مشواره كمدرب لفريق رديف العين الموسم الماضي، قبل أن يتولى الاشراف على فريق الظاهرة حالياً.