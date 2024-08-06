«أبوظبي للزوارق السريعة» بطل الجولة الثانية لمونديال الفورمولا2

فاز فريق أبوظبي للزوارق السريعة بلقب الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، التي أقيمت في مدينة تونسبرغ النرويجية أول من أمس، بمشاركة 18 زورقاً.

وجاء الفوز باللقب عن طريق زورق أبوظبي 1 بقيادة راشد القمزي، كما حقق الفريق المركز الثاني عن طريق زورق أبوظبي 36 بقيادة منصور المنصوري، وجاءت ثالثة المتسابقة السويدية ماتيلدا وايبيرج.

وتفوق أبطال الإمارات منذ البداية بتحقيق راشد القمزي لقب «الماتش ريس» في اليوم الأول، ثم التفوق بإحراز المركزين الأول والثاني في تصفيات أفضل زمن، وصولاً إلى لقب الجولة والوصافة.

وقفز زورق أبوظبي 1 بقيادة راشد القمزي إلى صدارة الترتيب العام للبطولة برصيد 25 نقطة، متفوقاً على صاحب المركز الثاني الليتواني ادرجاس ريابكو «24 نقطة»، في حين تراجع المتصدر قبل هذه الجولة البريطاني ماثيو بالفريمان إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

وكان السباق الرئيس، الذي استمر لنحو 45 دورة، بدأ بتصدر راشد القمزي منذ البداية وانطلاق المنصوري من المركز الثاني، واستمرت المراكز كما هي حتى الدورة الأخيرة والختامية.

يُذكر أن فريق أبوظبي هو حامل لقب البطولة عن الموسم الماضي، ويسعى خلال الموسم الحالي إلى الدفاع عن الصدارة عبر موسم طويل، يستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل.

وقال رئيس بعثة فريق أبوظبي ناصر الظاهري، إن الفوز في الجولة يُعد إنجازاً يحسب للرياضة الإماراتية وسط مشاركة قوية من 18 زورقاً، مشيراً إلى أن هذه الخطوة بداية مهمة للحفاظ على اللقب.