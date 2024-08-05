"الفجيرة للفنون القتالية" يختتم برنامجه الصيفي

أختتم نادي الفجيرة للفنون القتالية برنامجه الرياضي الصيفي والذي أقيم بفروع النادي وشهد مشاركة كبيرة بلغت 645 مشاركا وهي الأعلى قياسا بالسنوات الماضية

وتضمن البرنامج الصيفي وحدات رياضية تدريبية وتعريفية بعشرة رياضات فردية والتي تمارس في النادي ومنها التايكواندو والمبارزة والجودو والجوجيتسو والقوس والسهم والملاكمة والمصارعة والسباحة والترايثلون والكاراتيه ورياضات اخرى

وكشفت مدير النادي نادر ابو شاويش، عن انه تم استكشاف واستقطاب عدد كبير من المواهب الرياضية المواطنة في احدى اهم المكاسب المتحققة مؤكدا ان عددا من منتسبي برامج اجيال المستقبل في الاعوام الماضية تم تطويرهم ونجحوا من تحقيق العديد من الميداليات وخصوصا في المبارزة والتايكواندو