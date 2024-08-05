حتا يتعاقد مع 4 لاعبين

اعلن نادي حتا تعاقده مع أربعة لاعبين جدد وضمهم للفريق الأول، استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.

ويأتي في واجهة اللاعبين الجدد نجم الدفاع عبدالله جاسم، بجانب لاعب خط الوسط عتيق وليد، والمقيم المغربي أنس الطويل، والمدافع عامر خليل.

ويشرف على تدريب فريق حتا المدرب المواطن محمد جلبوت الذي سيدشن مع «الإعصار» معسكراً تدريبياً خارجياً في تركيا، بداية من يوم الجمعة المقبل.

الحمرية يدشن معسكراً تدريبياً في الإسكندرية

غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحمرية، أمس، إلى مصر، لتدشين المعسكر التدريبي الخارجي في مدينة الإسكندرية لمدة 20 يوماً، استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.

بدوره أكد عضو مجلس إدارة نادي الحمرية، رئيس لجنة كرة القدم والمراحل السنية راشد الشامسي، أن المعسكر الخارجي سيتضمن خوض أربع مباريات ودية أمام فرق سموحة والسكة الحديد والقناة ولافينا.

إنتر ميامي يسقط في «كأس الرابطتين» بغياب ميسي ميامي - أ.ف.ب

سقط إنتر ميامي الأميركي حامل اللقب على أرضه أمام تيغريس المكسيكي السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية لكرة القدم، في ظل غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الإصابة.

وغاب ميسي المتوّج بكوبا أميركا 2024 وكأس العالم 2022، عن المواجهة بسبب إصابة في كاحله الأيمن، كان مدربه ومواطنه المدرب خيراردو مارتينو أشار الجمعة إلى أنه يتعافى منها.