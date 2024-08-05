كأس رئيس الدولة للخيول العربية تجمع النخبة في بلجيكا اليوم

أكد رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، مطر اليبهوني الظاهري، أن المشاركة الكبيرة لنخبة الخيول العربية الأصيلة في منافسات المحطة السادسة في بلجيكا ضمن سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ31، تعكس قيمة الحدث وسمعته العالمية وأهميته بالنسبة للملاك والمربين والمدربين والفرسان في أوروبا.

وقال الظاهري: «بفخر واعتزاز تقودنا الرؤية السديدة والدعم السخي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى نجاحات محطاتنا العالمية، وتقديم أفضل السباقات والحوافز للملاك والمربين بدول العالم، للاهتمام بالخيل العربي والوصول به إلى أعلى المراتب العالمية عبر بوابة الكأس الغالية».

ويستضيف مضمار ولينغتون في أوستند بمملكة بلجيكا اليوم، منافسات المحطة السادسة ضمن سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ31.

وتشهد المحطة البلجيكية مشاركة نخبة مرابط الخيل العربي في أوروبا، حيث تواصل سلسلة سباقات الكأس الغالية نجاحاتها المميزة في كل جولاتها بالمضامير الأوروبية، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، دعماً للخطط الرامية إلى تشجيع اقتناء ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكل دول العالم.

كما يشهد الحدث وجوداً مميزاً لمجموعة من نخبة أبطال الموسم. ويتقدم المشاركين في السباق الذي يقام لمسافة 1800 متر ضمن الفئة الثالثة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، بطل المحطة الخامسة في السويد الجواد «فريدي بي» (تي إم فريد تكساس × فيا هايبولايت بنت داحس) للمالك والمدرب جيرارد زوتوليف، بقيادة الفارس فاندربيك.

وهناك بطل محطة بولندا الرابعة «باد جاي بومبادور» (نو ريسك الموري × بيرنايس رويال بنت دورمان) لمالكه إسطبل ايفيتا وإشراف المدرب ماتشيك كاتسيبيك وقيادة الفارس مايكل أبيك.

كما تضم القائمة «الرفاع» (المرتجز × سليمة بنت منجز) للمالك محمد بن فهد العطية، بإشراف المدرب فرانسوا روهوت وقيادة الفارس لوكا ديلوزي، إلى جانب «الباسو تي»، و«الزرقا دي إيه» (إيه إف البحر × شيفا ديه إيه بنت عامر) «بيكاسو تي»، و«يشار دي إيه»، و«فريدة بي»، إضافة إلى «رازا بي».

وأكد مطر الظاهري أهمية ودور المحطة البلجيكية الداعمة لمسيرة نجاح أجندة السباقات السنوية. وقال إن الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة وترسيخ المكانة المرموقة للكأس الغالية يمثّل امتداداً مهماً لجميع سباقات النسخة رقم 31 التي تشكل محوراً جوهرياً في نهضة وتفوق الخيل العربي ومعاصرته لمرحلة استثنائية حافلة بالنجاحات والتقدم.