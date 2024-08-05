التغييرات الفنية والإدارية شعار الجزيرة في الموسم الجديد

عاد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الجزيرة إلى أبوظبي، عقب انتهاء معسكر الإعداد الذي خاضه الفريق في إسبانيا استعداداً للموسم الجديد.

وخاض «فخر أبوظبي» مواجهة ودية أمام ملقة الإسباني، انتهت بفوز الفريق الصاعد، أخيراً، إلى «الليغا» بهدف دون ردّ.

ويدخل الجزيرة الموسم الجديد بطموحات كبيرة، بعدما أجرى تعديلات عديدة بالتعاقد مع المدرب المغربي الحسين عموته، في تغيير فني لافت، خصوصاً أن «فخر أبوظبي» اعتمد على المدرسة الهولندية لمدة ثمانية مواسم، قبل أن يبدأ مرحلة التغيير في النصف الثاني من الموسم الماضي مع الروماني ميريل رادوي، قبل أن تتم إقالته والتعاقد مع الفرنسي غريغوري. كما شمل التعديل، صفوف اللاعبين، برحيل علي مبخوت الهداف التاريخي للنادي وكرة الإمارات، الذي انتقل إلى النصر بعد 20 عاماً ظل خلالها عنصراً أساسياً في صفوف الفريق، واللاعب الأكثر تأثيراً في نتائجه، ليترك برحيله تأثيراً وتغييراً كبيراً في خط المقدمة والجانب الهجومي في النادي، ما يؤكد أن الجزيرة مقبل على تعديل في أسلوبه الهجومي.

وبجانب مبخوت، حدثت تعديلات مؤثرة برحيل ثلاثة لاعبين أجانب شاركوا مع الفريق بشكل أساسي في الموسم الماضي بقيادة الإسباني أليخاندرو بوزيلو، والبرازيلي فرناندو لوكاس، والموريتاني أبوبكر كامارا، بينما أعلن النادي صفقة من العيار الثقيل بتعاقده مع المصري محمد النني لاعب أرسنال السابق.

وخلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تعاقد الجزيرة أيضاً مع محمد يوسف عتيق قادماً من شباب الأهلي في أول صفقة للنادي مع لاعب مواطن من خارج الأكاديمية، بعد خمس سنوات ظل خلالها يركز على دعم صفوفه بعناصر صغيرة السن من أبناء النادي.

وعلى المستوى الإداري، غادر مشرف الفريق محمد سالم العنزي منصبه، وتعاقد النادي مع الدولي السابق خميس إسماعيل مع استمرار حسين سهيل في الجهاز الإداري بمنصب المشرف.

وتستهدف التغييرات الفنية في صفوف الجزيرة تحقيق العديد من الأهداف في الموسم الجديد، أبرزها العودة إلى المنافسة على البطولات، بعد النتائج غير المرضية التي حققها في الموسم الماضي.

من جهته، وجه الجزيرة عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، التهنئة إلى النجم المصري محمد النني على تأهله مع منتخب بلاده إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024، ونشر تغريدة مصحوبة بصورة النني، قال فيها: «تهانينا لنجم خط الوسط الجزراوي محمد النني، على التأهل مع منتخب مصر الأولمبي لنصف نهائي أولمبياد باريس»، وتلتقي اليوم مصر مع فرنسا في نصف النهائي، بهدف تحقيق ميدالية تاريخية غير مسبوقة لمصر في منافسات كرة القدم.