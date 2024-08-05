تأخير موعد انطلاق ودية العين والقنيطري بسبب سفيان رحيمي

تقرّر تأخير موعد انطلاقة مباراة فريق العين الودية أمام النادي القنيطري المغربي المقررة غداً على الملعب البلدي بالقنيطرة لمدة ساعتين، وذلك بسبب تزامنها مع موعد مباراة المنتخب الأولمبي المغربي بقيادة نجم «الزعيم» سفيان رحيمي، أمام إسبانيا في نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

وكان من المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، لكنّ المنظمين اضطروا إلى تأخير انطلاقتها لتكون ضربة البداية في الساعة الـ11، أي بعد ثلاث ساعات كاملة من موعد انطلاق مباراة «أسود الأطلس» مع إسبانيا، وذلك لمنح الجماهير فرصة متابعة اللقاء، إلى جانب تفادي التضارب في حال إمكانية حسم المباراة بالتمديد بشوطين إضافيين، أو حتى في حال الوصول لركلات الترجيح لتحديد المتأهل إلى نهائي الأولمبياد.

وتعيش الجماهير المغربية على وقع النتائج المبهرة التي حققها منتخبها الأولمبي في باريس حتى الآن، ولعب فيها نجم فريق العين، سفيان رحيمي دوراً بارزاً بتسجيله خمسة أهداف، ساعدت في بلوغ «أسود الأطلس» إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في الأولمبياد، كما جعلت اللاعب يحطم رقم مواطنه الأسطورة أحمد فرس، الذي كان قد أحرز ثلاثة أهداف في دورة ميونيخ 1972.

ولا صوت يعلو في الأوساط الرياضية المغربية على مواجهة اليوم، خصوصاً أن الانتصار في لقاء «الماتادور» يعني ضمان الحصول على ميدالية ملونة، كما أن هنالك حالة من اليقين تسيطر على الجماهير في قدرة الجيل الحالي من اللاعبين على العودة بالذهبية.

وكان النادي القنيطري أعلن أمس، توفير شاشات تلفزيونية حول الملعب الذي سيستضيف لقاء العين، من أجل بث المباراة الأولمبية لإتاحة الفرصة للجماهير لحضور المواجهة، بينما أعلن فئات تذاكر ودية العين بما يعادل 37 درهماً إماراتياً للمنصة الشرفية، و18 درهماً للمنصة المغطاة، و11 درهماً للمنصة المكشوفة.

يُذكر أن فريق العين كان قد تعادل 3-3 في مباراته الودية الأولى أمام نادي النهضة أتليتيك الزمامرة المغربي، بينما خسر في اللقاء الثاني 1-3 على يد نهضة بركان المغربي، وستكون مواجهة اليوم هي الثالثة، على أن يختتم سلسلة تجاربه بلقاء الرجاء المغربي يوم السبت المقبل.

• فريق العين يختتم سلسلة تجاربه الودية بلقاء الرجاء المغربي يوم السبت المقبل.

• نادي القنيطري أعلن عن توفير شاشات تلفزيونية حول الملعب الذي سيستضيف لقاء العين، من أجل بث مباراة المغرب وإسبانيا.