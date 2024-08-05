عجمان يدشن المرحلة الثالثة من التحضيرات

يستأنف فريق الكرة في نادي عجمان، اليوم، تدريباته، بعد يومين من الراحة عقب العودة من المعسكر الخارجي في صربيا، مدشناً المرحلة الثالثة من مراحل الإعداد استعداداً للموسم الجديد 2024-2025.

وجاء حصاد عجمان مثمراً في معسكره الخارجي الذي امتد 20 يوماً، وأسدل الستار عليه يوم الجمعة الماضي، تخللته 17 حصة تدريبية، وخمس تجارب ودية، سمحت للجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي غوران توفيجدزيتش، اختبار جميع اللاعبين، بجانب تعزيز الانسجام بين جميع عناصر الفريق قبل ضربة بداية الموسم الجديد.

ونجح لاعبو عجمان خلال تجاربهم الودية، في زيارة شباك منافسيهم في تسع مناسبات، مقابل تلقي أربعة أهداف، والخروج بشباك نظيفة في مواجهتين، في مباريات تنوعت المدارس الكروية خلال المباريات الودية التي استهلها «البرتقالي» يوم 19 يوليو الماضي بتعادل سلبي أمام «باشاك» التركي، فيما فاز يوم 21 من الشهر ذاته على «نوفي ساد» الصربي بنتيجة (3-1)، قبل أن تشهد الودية الثالثة يوم 24 يوليو تعادلاً إيجابياً أمام «تيكستيلاك» الصربي بواقع (2-2).

وعاد عجمان إلى سكة الانتصارات في التجربتين الأخيرتين، بعدما فاز يوم 26 يوليو الماضي على خورفكان بنتيجة (2-1)، واختتام الوديات الخميس الماضي، بالفوز على «جيدينستفو» الصربي بثنائية نظيفة.

وتناوب سبعة لاعبين، على تسجيل أهداف عجمان في التجارب الودية خلال معسكر صربيا، بواقع هدفين لكل من المحترف المغربي أيمن الحسوني، ومواطنه ياسين جابري، وهدف لكل من وليد أزارو وسعد الهداني وأنس أمطيطش، والكاميروني روكي، وعبدالله عبدالعزيز.

ويخوض عجمان تجربة ودية أخيرة، على استاد راشد بن سعيد، تجمعه في التاسع من الشهر الجاري أمام فريق كلباء، على أن يستهل «البرتقالي» موسمه الجديد يوم 18 من هذا الشهر بلقاء شباب الأهلي على استاد راشد بدبي في ذهاب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، فيما يدشن أولى مبارياته في دوري المحترفين يوم 23 أغسطس بلقاء الوحدة على استاد آل نهيان.