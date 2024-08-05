كأس الوثبة تجتذب 8 خيول في مضمار لنجفيلد العريق

يستقطب مضمار لنجفيلد العريق في العاصمة البريطانية لندن اليوم، ثمانية خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، تتنافس على لقب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1400 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 4000 جنيه إسترليني برعاية النسخة الـ16 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتبدو حظوظ الخيول متقاربة في سباق كأس الوثبة للتكافؤ (تصنيف صفر إلى 55)، أبرزها المهرة «ديليكيتس» للمالك والمدرب جيمس أوين بقيادة الفارسة تيجان بادجت التي سبق أن قادتها للفوز بمضمار لنجفيلد الرملي الذي يناسبها.

ويطارد اللقب «كولجاني» لرافلس بارتنرشب، بإشراف بيتر همرسلاي، وقيادة شارلي برايس، الذي حل ثانياً بفارق 2.5 طول خلف «ديليكيتس» في مسافة 1200 متر بمضمار لنجفيلد، لكن زيادة المسافة اليوم ربما تلعب لصالحه.

المنافسة الثالثة هي المهرة «زيزانيا دو مازيت» ذات التوليد الفرنسي البالغة ثلاث سنوات، وتعود ملكيتها لتوكوود بلود ستوك، ويدربها جيمس أوين، ويقودها اليوم لويس ساندرس.