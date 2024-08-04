ختام مميز لصيف الشارقة الرياضي بنادي كلباء

اختتم نادي كلباء الرياضي فعاليات برنامج صيف الشارقة الرياضي "عطلتنا غير" والذي استمر 30 يوما بإشراف مجلس الشارقة الرياضي من خلال حفل قدمه منتسبي البرنامج افتتح بتلاوة آيات من القرآن الكريم وعرض فيديو حول أبرز محطات الرياضية والثقافية للبرنامج.

شهد الحفل، رئيس مجلس الإدارة، راشد سعيد الكندي وأعضاء المجلس، وممثلي الدوائر الحكومية وثمن المشاركون الدعم المستمر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة، على دعمه المستمر للرياضة في الإمارة، ولمجلس الشارقة الرياضي على متابعته الدؤوبة.



يذكر أن البرنامج شهد تنظيم 450 وحدة تدريبية، ورشة فنية وتثقيفية، و100 زيارة خارجية، بمشاركة 200 منتسباً